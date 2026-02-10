Українська правда
Україна визначилася зі складом на жіночу індивідуальну гонку на Олімпіаді-2026

Сергій Шаховець — 10 лютого 2026, 17:44
Україна визначилася зі складом на жіночу індивідуальну гонку на Олімпіаді-2026
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Тренерський штаб збірної України на чолі з Миколой Зоцем визначився зі складом на жіночу індивідуальну гонку на 15 кілометрів на Олімпійських іграх 2026.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Україну в гонці представлятимуть Олександра Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Дарина Чалик. Згодом стануть відомі стартові номери учасниць.

Жіноча індивідуальна гонка відбудеться у середу, 11 лютого. Біатлоністки вийдуть на старт о 15:15 за київським часом.

Нагадаємо, що у чоловічій індивідуальній гонці найкращий результат серед українців продемонстрував Дмитро Підручний, який посів 18 місце.

У першій гонці біатлонного турніру на Олімпіаді-2026 "синьо-жовті" у складі Дмитра Підручного, Віталія Мандзина, Олени Городної та Олександри Меркушиної фінішували на восьмому місці у змішаній естафеті.

Загалом на Олімпійських іграх буде розіграно 11 комплектів медалей у біатлоні. Останній старт у цьому виді спорту відбудеться 21 лютого.

Слідкуйте за усіма найцікавішими подіями четвертого змагального дня Олімпійських ігор у текстовій онлайн-трансляції.

