"Вкрав" трофей у Самуельссона: Легрейд виграв Малий кришталевий глобус у заліку спринтерських гонок

Олексій Мурзак, Денис Шаховець — 20 березня 2026, 18:55
Норвезький біатлоніст Стурла Легрейд виграв Малий кришталевий глобус у заліку спринтерських гонок у межах Кубку світу сезону-2025/26. Він випередив шведа Себастьяна Самуельсона за числом перемог при рівній кількості очок.

Перед останнім спринтом сезону Самуельссон лідирував у заліку й міг здобути перший глобус у кар'єрі. проте Легрейд виграв гонку на етапі в Голменколлені, завдяки чому наздогнав шведа вирвався на перший рядок за додатковим критерієм.

Найкращим серед представників Україні в заліку став Віталій Мандзин, який посів 26 місце (86 очок).

Нагадаємо, раніше жіночий залік спринтів виграла француженка Лу Жанмонно, яка також тріумфувала й у загальному заліку.

Залік спринтів Кубку світу з біатлону (чоловіки)

  • 1. Стурла Легрейд (Норвегія) – 356
  • 2. Себастьян Самуельссон (Швеція) – 356
  • 3. Ерік Перро (Франція) – 335
  • 4. Томмазо Джакомел (Італія) – 309
  • 5. Філіпп Наврат (Німеччина) 293
    ...
    26. Віталій Мандзин (Україна) – 86
  • 62. Дмитро Підручний (Україна) – 16
  • 68. Богдан Борковський (Україна) – 13

Нагадаємо, Великий кришталевий глобус за підсумками сезону-2025/26 достроково виграв француз Ерік Перро.

