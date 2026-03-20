"Вкрав" трофей у Самуельссона: Легрейд виграв Малий кришталевий глобус у заліку спринтерських гонок
Норвезький біатлоніст Стурла Легрейд виграв Малий кришталевий глобус у заліку спринтерських гонок у межах Кубку світу сезону-2025/26. Він випередив шведа Себастьяна Самуельсона за числом перемог при рівній кількості очок.
Перед останнім спринтом сезону Самуельссон лідирував у заліку й міг здобути перший глобус у кар'єрі. проте Легрейд виграв гонку на етапі в Голменколлені, завдяки чому наздогнав шведа вирвався на перший рядок за додатковим критерієм.
Найкращим серед представників Україні в заліку став Віталій Мандзин, який посів 26 місце (86 очок).
Нагадаємо, раніше жіночий залік спринтів виграла француженка Лу Жанмонно, яка також тріумфувала й у загальному заліку.
Залік спринтів Кубку світу з біатлону (чоловіки)
- 1. Стурла Легрейд (Норвегія) – 356
- 2. Себастьян Самуельссон (Швеція) – 356
- 3. Ерік Перро (Франція) – 335
- 4. Томмазо Джакомел (Італія) – 309
5. Філіпп Наврат (Німеччина) 293
26. Віталій Мандзин (Україна) – 86
- 62. Дмитро Підручний (Україна) – 16
- 68. Богдан Борковський (Україна) – 13
Нагадаємо, Великий кришталевий глобус за підсумками сезону-2025/26 достроково виграв француз Ерік Перро.