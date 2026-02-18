Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Олімпійського чемпіона у складі збірної Франції знудило відразу після фінішу

Руслан Травкін — 18 лютого 2026, 05:07
Олімпійського чемпіона у складі збірної Франції знудило відразу після фінішу
Ерік Перро
instagram.com/equipefra/

Тріумфом збірної Франції завершилася чоловіча естафета на Олімпійських іграх. Закривав естафету Ерік Перро. Біатлоніст виклався на повну, що призвело до того, що йому стало зле після фінішу.

Про це розповів Сімон Фуркад, тренер французької команди. Його слова цитує Ski-nordique.net.

"Все закінчилося тим, що Ерік став білим, як таблетка аспірину, його вирвало у відро на фініші, і йому знадобилося 20 хвилин, щоб прийти до тями.

Естафета – це щось велике. Це нагорода колективу. Ми довго до цього прагнули.

Здобути цей титул – це прекрасний момент для французького біатлону", – сказав він.

Читайте також :
Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор

Ерік визнав, що додатковою мотивацією стало те, що на трибунах були його рідні й друзі.

"Ми бігли з пристрастю, з душею, з завзяттям. Ось чому я фінішував у такому стані. На вершині пагорба я почувався погано. На щастя, у мене там були родина та друзі.

Я дуже пишаюся тим, що довів справу до кінця", – зізнався біатлоніст.

Читайте також :
Легендарна Нойнер розповіла, як змінився біатлон за останні роки

Нагадаємо, на Олімпіаді-2022 в естафеті перемогла збірна Норвегії, а Україна тоді фінішувала на 9-й позиції.

Біатлонна програма Олімпійських ігор 2026 продовжиться жіночою естафетою, яка відбудеться в середу, 18 лютого. Початок о 15:45 за київським часом.

Для чоловіків останньою дисципліною буде масстарт, у який кваліфікувалися двоє українців – Дмитро Підручний та Віталій Мандзин. Гонка відбудеться 20 лютого, початок запланований на 15:15.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
біатлон Олімпійські ігри 2026

біатлон

Легендарний тренер Ліверпуля виступив у незвичній ролі під час біатлонної гонки на Олімпіаді
Легендарна Нойнер розповіла, як змінився біатлон за останні роки
Зірка біатлону провалила допінг-тест через ложку з нутеллою
Вірер могла пропустити персьют на ОІ-2026 через брак сил
Ледь не перестріляв Бо: зірка Баварії позмагався у влучності з легендарним біатлоністом

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік