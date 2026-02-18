Олімпійського чемпіона у складі збірної Франції знудило відразу після фінішу

Тріумфом збірної Франції завершилася чоловіча естафета на Олімпійських іграх. Закривав естафету Ерік Перро. Біатлоніст виклався на повну, що призвело до того, що йому стало зле після фінішу.

Про це розповів Сімон Фуркад, тренер французької команди. Його слова цитує Ski-nordique.net.

"Все закінчилося тим, що Ерік став білим, як таблетка аспірину, його вирвало у відро на фініші, і йому знадобилося 20 хвилин, щоб прийти до тями. Естафета – це щось велике. Це нагорода колективу. Ми довго до цього прагнули. Здобути цей титул – це прекрасний момент для французького біатлону", – сказав він.

Читайте також : Біатлон у сезоні 2025/26: календар гонок Кубку світу та Олімпійських ігор

Ерік визнав, що додатковою мотивацією стало те, що на трибунах були його рідні й друзі.

"Ми бігли з пристрастю, з душею, з завзяттям. Ось чому я фінішував у такому стані. На вершині пагорба я почувався погано. На щастя, у мене там були родина та друзі. Я дуже пишаюся тим, що довів справу до кінця", – зізнався біатлоніст.

Читайте також : Легендарна Нойнер розповіла, як змінився біатлон за останні роки

Нагадаємо, на Олімпіаді-2022 в естафеті перемогла збірна Норвегії, а Україна тоді фінішувала на 9-й позиції.

Біатлонна програма Олімпійських ігор 2026 продовжиться жіночою естафетою, яка відбудеться в середу, 18 лютого. Початок о 15:45 за київським часом.

Для чоловіків останньою дисципліною буде масстарт, у який кваліфікувалися двоє українців – Дмитро Підручний та Віталій Мандзин. Гонка відбудеться 20 лютого, початок запланований на 15:15.