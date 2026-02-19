Збірна Швейцарії в овертаймі дотиснула Швецію та стала бронзовим призером жіночого турніру на ОІ-2026

У четвер, 19 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбувся матч за бронзові медалі у жіночному хокейному турнірі, де збірна Швейцарії обіграла команду Швеції.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1

У першому періоді команди закинути не змогли, а на 7-й хвилині другої 20-хвилинки швейцарська хокеїстка Івана Вей не змогла реалізувати буліт, на що шведки згодом відповіли шайбою Міри Юнгокер та повели у рахунку. Втім, за 4 хвилини до перерви Сінья Лееман відновила паритет на табло.

Заключна третина гри також сильнішого не виявила, тож команди за рахунку 1:1 продовжили протистояння в овертаймі, де тріумфували швейцарки: за 51 секунду до серії булітів медальну шайбу закинула Аліна Мюллер.

Для жіночої збірної Швейцарії ця "бронза" стала другою в історії Олімпійських ігор, у 2014 вони також посіли 3-тє місце.

Зимові Олімпійські ігри-2026

Матч за 3-тє місце, жінки, 19 лютого

Швейцарія – Швеція 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Нагадаємо, сьогодні також відбудеться матч за золоті та срібні медалі, в якому вже вшосте з семи фіналів Олімпійських ігор між собою зіграють збірні США та Канади.

Поки в особистих зустрічах саме в фіналах ОІ лідирує Канада 4:2, але останні десять зустрічей в усіх турнірах (в тому числі товариських) за американками 9:1.

Напередодні визначились півфінальні пари чоловічого хокейного турніру на Олімпійських іграх.

Слідкуйте за текстовою трансляцією 13-го змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.