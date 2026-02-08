Висота давалася взнаки, – Мандзин – про свій дебют на Олімпійських іграх-2026

Український біатлоніст Віталій Мандзин прокоментував свій дебютний виступ на Олімпійських іграх 2026, висловивши задоволення своєю роботою попри складні умови високогір'я.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Зазначимо, що збірна України у складі Дмитра Підручного, Віталія Мандзина, Олени Городної та Христини Дмитренко фінішувала на 8-му місці у змішаній естафеті з відставанням +2:36.6 від переможців – збірної Франції.

"В принципі, радий, що сьогодні вдалося все добре зробити. Вважаю, що і ходом добре працювалося. Тут нелегко: гори, висота – дається взнаки, але сьогодні був робочий старт, старався викластися до кінця і на максимумі.

Радий, що вдалося впоратися зі стрільбою, тому що цей фактор на цьому стрільбищі – напевно, найголовніше.

В принципі, на останньому колі найбільше відчувалася ця втома, висота давалася взнаки. Старався терпіти, якомога краще і швидше добігти до фінішу. Розумів: чим швидше добіжу, тим швидше буде легше.

Тому ось так. Олімпіада лише розпочалася, тому далі крокуємо. І я впевнений, що все буде добре".