Висота давалася взнаки, – Мандзин – про свій дебют на Олімпійських іграх-2026

Микола Літвінов — 8 лютого 2026, 17:05
Віталій Мандзин
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Український біатлоніст Віталій Мандзин прокоментував свій дебютний виступ на Олімпійських іграх 2026, висловивши задоволення своєю роботою попри складні умови високогір'я.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Зазначимо, що збірна України у складі Дмитра Підручного, Віталія Мандзина, Олени Городної та Христини Дмитренко фінішувала на 8-му місці у змішаній естафеті з відставанням +2:36.6 від переможців – збірної Франції.

"В принципі, радий, що сьогодні вдалося все добре зробити. Вважаю, що і ходом добре працювалося. Тут нелегко: гори, висота – дається взнаки, але сьогодні був робочий старт, старався викластися до кінця і на максимумі.

Радий, що вдалося впоратися зі стрільбою, тому що цей фактор на цьому стрільбищі – напевно, найголовніше.

В принципі, на останньому колі найбільше відчувалася ця втома, висота давалася взнаки. Старався терпіти, якомога краще і швидше добігти до фінішу. Розумів: чим швидше добіжу, тим швидше буде легше.

Тому ось так. Олімпіада лише розпочалася, тому далі крокуємо. І я впевнений, що все буде добре".

Нагадаємо, що нашу збірну на Олімпіаді представляють 46 спортсменів. Найбільше представництво буде саме в біатлоні та санному спорті – по десять атлетів.

Далі у біатлонній програмі Олімпіади-2026 чоловіча індивідуальна гонка, яка відбудеться у вівторок, 10 лютого. Початок запланований на 14:30 за київським часом.

Олімпійські ігри 2026 збірна України з біатлону Віталій Мандзин

