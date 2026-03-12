Українська правда
Відомий український блогер спробував вгадати наосліп професію зіркової олімпійської чемпіонки

Богдан Войченко — 12 березня 2026, 00:02
Скріншот
Український блогер та тіктокер Макс Клименко, який має 9,5 мільйона підписників у TikTok, провів незвичний випуск своєї популярної рубрики.

Інфлюенсер прославився форматом "Career Ladder", у якому за дві хвилини намагається вгадати професію співрозмовника.

Цього разу героїнею відео стала олімпійська чемпіонка та одна з найвідоміших фристайлерок світу Ейлін Гу.

Епізод записували під час заходу модного бренду Chanel, де було багато знаменитих гостей. Саме тому блогер вирішив ускладнити собі завдання та вперше провести свою рубрику наосліп.

Протягом двох хвилин Макс Клименко ставив запитання, намагаючись здогадатися, чим займається його співрозмовниця. Проте навіть після серії підказок він так і не зміг зрозуміти, що перед ним стоїть зірка Олімпійських ігор.

@maxklymenko Ep. 523 - Career Ladder 🪜 Guessing Eileen Gu’s job (blindfolded) 🥇🥇🥇🥈🥈🥈 Loved attending my first fashion show with CHANEL 🤍 AD @ChanelOfficial #CHANELFallWinter #careerladder ♬ original sound - Max Klymenko

Нагадаємо, на Олімпіаді-2026 Ейлін здобула три медалі: "золото" у хафпайпі та "срібло" у слоупстайлі та бігейрі.

Після завершення змагань Гу дізналася трагічну звістку про смерть бабусі.

