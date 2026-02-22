Олімпійська чемпіонка Ейлін Гу втратила бабусю після здобуття "золота"

Найтитулованіша фрістайлістка світу Ейлін Гу в останній змагальний день на Олімпійських іграх 2026 дізналася про смерть бабусі. Це сталося після здобуття китаянкою "золота" у хафпайпі.

Про це повідомляє Yahoo News.

22-річна спортсменка через трагічну новину запізнилася на пресконференцію, де розповіла про втрату.

"Причина мого запізнення полягає в тому, що я щойно дізналася про смерть бабусі. Вона була величезною частиною мого життя під час дорослішання, людиною, якою я безмежно захоплювалася. Вона була неймовірно сильною, вона була борцем. І, знаєте, цікаво те, що багато людей просто пливуть за течією життя, але вона була справжнім "пароплавом", – сказала Ейлін.

Востаннє олімпійська чемпіонка бачилася зі своєю бабусею перед поїздкою в Італію. Вже тоді вона була дуже хворою і спортсменка знала, що, можливо, більше не побачить її живою. Ейлін пообіцяла бабусі бути хороброю, щоб вона пишалася онукою.

"Я не обіцяла їй, що виграю, але я пообіцяла, що буду хороброю, як була хороброю вона. Саме тому я постійно згадую про цю тему – вірити в себе, бути сміливою та ризикувати. Насправді це все повертається до тієї обіцянки, яку я дала своїй бабусі, тому я дуже щаслива, що змогла її дотримати і, сподіваюся, змусила її пишатися мною. Але зараз для мене також дуже важкий час", – розповіла Ейлін.

Ейлін Гу також опублікувала допис у своєму Instagram, який присвятила пам'яті улюбленої бабусі.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2026 Ейлін здобула три медалі: "золото" у хафпайпі та "срібло" у слоупстайлі та бігейрі.

Загалом на рахунку китаянки, яка народилася у США, вже шість олімпійських нагород. На попередніх Іграх у Пекіні-2022 Гу виграла дві золоті медалі у бігейрі та хафпайпі, а також "срібло" у слоупстайлі. Таким чином, китаянка стала найтитулованішою спортсменкою в історії олімпійського фрістайлу.