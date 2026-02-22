Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Олімпійська чемпіонка Ейлін Гу втратила бабусю після здобуття "золота"

Сергій Шаховець — 22 лютого 2026, 20:01
Олімпійська чемпіонка Ейлін Гу втратила бабусю після здобуття золота
Ейлін Гу
Instagram Ейлін Гу

Найтитулованіша фрістайлістка світу Ейлін Гу в останній змагальний день на Олімпійських іграх 2026 дізналася про смерть бабусі. Це сталося після здобуття китаянкою "золота" у хафпайпі.

Про це повідомляє Yahoo News.

22-річна спортсменка через трагічну новину запізнилася на пресконференцію, де розповіла про втрату.

"Причина мого запізнення полягає в тому, що я щойно дізналася про смерть бабусі. Вона була величезною частиною мого життя під час дорослішання, людиною, якою я безмежно захоплювалася.

Вона була неймовірно сильною, вона була борцем. І, знаєте, цікаво те, що багато людей просто пливуть за течією життя, але вона була справжнім "пароплавом", – сказала Ейлін.

Востаннє олімпійська чемпіонка бачилася зі своєю бабусею перед поїздкою в Італію. Вже тоді вона була дуже хворою і спортсменка знала, що, можливо, більше не побачить її живою. Ейлін пообіцяла бабусі бути хороброю, щоб вона пишалася онукою.

"Я не обіцяла їй, що виграю, але я пообіцяла, що буду хороброю, як була хороброю вона. Саме тому я постійно згадую про цю тему – вірити в себе, бути сміливою та ризикувати.

Насправді це все повертається до тієї обіцянки, яку я дала своїй бабусі, тому я дуже щаслива, що змогла її дотримати і, сподіваюся, змусила її пишатися мною. Але зараз для мене також дуже важкий час", – розповіла Ейлін.

Ейлін Гу також опублікувала допис у своєму Instagram, який присвятила пам'яті улюбленої бабусі.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2026 Ейлін здобула три медалі: "золото" у хафпайпі та "срібло" у слоупстайлі та бігейрі.

Загалом на рахунку китаянки, яка народилася у США, вже шість олімпійських нагород. На попередніх Іграх у Пекіні-2022 Гу виграла дві золоті медалі у бігейрі та хафпайпі, а також "срібло" у слоупстайлі. Таким чином, китаянка стала найтитулованішою спортсменкою в історії олімпійського фрістайлу.

Читайте також :
Фото Вірер, Гу, Лердам та інші: найгарячіші спортсменки Олімпіади-2026
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Фристайл Ейлін Гу

Олімпійські ігри 2026

Головні герої Олімпійських ігор-2026: онука легендарної акторки, 41-річна мама глухих дітей і син мільйонера
Збірна США з хокею присвятила перемогу на Олімпіаді гравцю, який трагічно загинув в автокатастрофі
Андерссон реабілітувалася за провал у естафеті. Підсумки лижного дня на Олімпіаді
Жіноча збірна Швеції з керлінгу виборола вольову перемогу над Швейцарією у фіналі ОІ-2026
Лідер збірної Канади пропустить фінальний матч Олімпіади-2026 проти США

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік