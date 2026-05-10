Чинний чемпіон MotoGP зазнав важкої травми внаслідок падіння на Гран-Прі Франції

Олег Дідух — 10 травня 2026, 15:27
Марк Маркес
Motorsport

Зірковий іспанський мотопілот Дукаті Марк Маркес отримав серйозну травму 9 травня під час спринта на Гран-Прі Франції у MotoGP.

Про це повідомляє Motorsport.

За їхньою інформацією, внаслідок небезпечного падіння Маркес зазнав перелому стопи. Окрім гонки Гран-Прі Франції, 33-річний іспанець також пропустить щонайменше два наступних етапи – Гран-Прі Каталонії та Італії, які відбудуться 17 і 31 травня відповідно.

Нагадаємо, Маркес є чинним чемпіоном MotoGP. Сумарно за кар'єру він завоював 9 чемпіонських титулів, 7 із яких – у "королівському" класі.

У поточному сезоні Маркес наразі посідає п'яте місце у загальному заліку MotoGP, і ця травма фактично позбавляє його шансів захистити чемпіонський титул.

