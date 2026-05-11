Футбольний матч на Одещині завершився масовою бійкою команд

Матч чемпіонату Одеської області з футболу переріс у масову бійку учасників поєдинку.

Про це повідомляє 048.ua.

У неділю, 10 травня, на Одещині відбувався матч обласного чемпіонату з футболу між командами Хаджибей і Енергетик. Під кінець матчу за рахунку 0:0 в центрі поля трапилися два поспіль грубих фоли.

Після цього ситуація вийшла з-під контролю. Гравці на полі почали битися, до них доєдналися запасні, тренери команд і навіть один із глядачів, літній чоловік, який вдарив футболіста парасолею.

У підсумку суддям так і не вдалося відновити матч. Учасникам бійки загрожують серйозні дисциплінарні санкції.

Нагадаємо, минулого тижня трапилася бійка між гравцями Реала – Орельєном Чуамені та Федеріко Вальверде.