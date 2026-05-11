Фанати влаштували диверсію просто на стадіоні: у Загребі спалили гігантський банер під час матчу
Скріншот
Скандальний епізод стався під час матчу чемпіонату Хорватії між Динамо та Хайдук Спліт у Загребі.
За інформацією місцевих фанатських спільнот, ультрас Хайдука нібито переодягнулися у стюардів та заздалегідь заклали піротехніку з таймером під великий банер фанатів Динамо.
Під час гри заряд спрацював просто на трибунах стадіону. У результаті значна частина гігантського банера загорілася на очах у десятків тисяч уболівальників, а кадри інциденту миттєво розлетілися соцмережами.
Попри хаос на трибунах, сам матч завершився перемогою Динамо Загреб із рахунком 2:0.
Раніше повідомлялося, що фанат Тоттенгема епічно обламав вболівальника Арсенала, скасувавши його бронювання готелю на фінал Ліги чемпіонів.