Фанати влаштували диверсію просто на стадіоні: у Загребі спалили гігантський банер під час матчу

Скандальний епізод стався під час матчу чемпіонату Хорватії між Динамо та Хайдук Спліт у Загребі.

За інформацією місцевих фанатських спільнот, ультрас Хайдука нібито переодягнулися у стюардів та заздалегідь заклали піротехніку з таймером під великий банер фанатів Динамо.

Під час гри заряд спрацював просто на трибунах стадіону. У результаті значна частина гігантського банера загорілася на очах у десятків тисяч уболівальників, а кадри інциденту миттєво розлетілися соцмережами.

Попри хаос на трибунах, сам матч завершився перемогою Динамо Загреб із рахунком 2:0.

