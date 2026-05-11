Богдан Войченко — 11 травня 2026, 06:30
Навіть суперниця була в шоці: розіграш Світоліної завірусився після матчу в Римі

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала авторкою одного з найефектніших моментів турніру WTA 1000 у Римі.

Під час матчу третього кола проти американки Гейлі Баптист українка видала розіграш, який миттєво завірусився у соцмережах.

Все почалося з потужної подачі Баптист, яку Світоліна зуміла повернути у гру. Після цього українка почала активно ганяти суперницю по корту, однак американка не здавалася та відповідала агресивними ударами. 

У підсумку Еліна перехопила ініціативу в розіграші та завершила його точним ударом просто в лінію.

Особливу увагу фанатів привернула реакція Баптист, яка після виграного Світоліною очка показала великий палець у гору, фактично оцінивши рівень удару українки.

Сам матч завершився впевненою перемогою Світоліної (6:1, 6:2). Зустріч тривала 1 годину та 7 хвилин, а українка без проблем пробилася до 1/8 фіналу престижного турніру в Рим.

У наступному етапі змагань Еліна зіграє проти "лакі-лузерки" Ніколи Бартункової (94, Чехія).

