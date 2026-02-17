Коцар: Я шалено щаслива, хоч сьогодні в мене були й не бездоганні стрибки

Українська фрістайлістка Катерина Коцар лише нещодавно здобула першу в історії України ліцензію в слоупстайлі та бігейрі на Олімпійські ігри 2026.

А вже 16 лютого 25-річна дівчина виступала у фіналі змагань з бігейру та до останнього боролася за медаль. На жаль, у підсумку дівчина фінішувала на 10 місці, проте це лише початок її олімпійської історії.

Після фінального змагання Коцар поспілкувалася з журналістами та розповіла про свої емоції від фіналу.

– Чи вплинуло на вас те, що фінал перенесли на більш пізню годину?

– Зазвичай, знаєте, на мене це впливає. Я дуже не люблю відчуття, коли ти вже налаштувалася на певний час, а тоді відкладають. Думаєш: "та перенесіть вже на інший день". Але сьогодні, якщо чесно, такого не було.

По-перше, я розуміла, що переносити на наступний день ніхто не буде. І я сьогодні дуже задоволена своїм моральним станом. Я сьогодні просто як поверхня гірського озера – дуже спокійна, і на мене це ніяк не повпливало. Взагалі нічого не повпливало.

Срібний стрибок Катерини Коцар на етапі Кубку світу НОК України

– Питання про вашого коханого. У вас є якісь плани на найближчі дні?

– В мене продовжується мій змагальний розклад, тому Богдану доведеться просто слідувати за мною. Але думаю, що завтра-післязавтра в нас буде змога погуляти по Лівіньйо.

Зауважимо, що напередодні Катерина Коцар отримала пропозицію руки і серця прямо на Іграх-2026.

– Які питання вам ставили міжнародні журналісти?

– Питали, наскільки це важливо для України, що я зараз тут. І як це – відчувати, що я можу зробити так, щоб український прапор світився в фіналі по бігейру, і що саме я відчуваю. Питали, що написано в мене на рукавичці. Ще питали, що я думаю про інших дівчат.

Катерина Коцар Скріншот із трансляції

– Ви щасливі, що змогли затриматися максимально довго в змагальній програмі?

Звісно. Я шалено щаслива, хоч сьогодні в мене були й не бездоганні стрибки. Але я дуже ним рада. В останній спробі, третій, я стрибнула трюк, який ще жодного разу не стрибала на сніг, і це супер.

Звісно, я хотіла би запуститись на якусь шалену вертуху, але був би шанс закінчити цей вечір в госпіталі. А так, бачите, я на ногах, зі мною все добре. Я шалено рада тому, що я тут.