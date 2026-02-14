Катерина Коцар: від Протасового Яру до Олімпіади через "прокляття дев’ятих місць"

Український фрістайл отримав нову героїню, і звати її Катерина Коцар. Вона перша дівчина в історії України, яка здобула медаль Кубку світу з біг-ейру, довівши, що мрії київської школярки можуть стати олімпійською реальністю.

Це не просто нагорода, це символ того, що українська школа "нових лиж" виходить на світовий рівень. Проте шлях до цього історичного срібла був довгим і непростим.

Шлях від Протасового Яру до Олімпіади

Попри те що народилася влітку, своїм натхненням Катя ще змалку обрала зимовий вид спорту. У 6 років батьки віддали її в лижну школу на Протасовому Яру в Києві.

"Як мама досі любить казати: ми хотіли просто, щоб тебе гарно навчили кататись на лижах", – згадує сама Катя.

Проте школа мала свою специфіку: старша група займалася могулом. Катя сумлінно тренувалася, але серце не лежало до жорстких рамок цієї дисципліни. Справжній "ковток свободи" вона отримала завдяки брату, який відкрив для неї світ сноупарків.

"Мій старший брат був одним з тих перших лижників, хто в Україні почав приходити в сноупарк і кататись разом зі сноубордистами. Його гнали звідти, мовляв, йди звідси, це місце для сноубордистів. Він почав тягати мене з собою на ці тусовки в сноупарку і щось трошки мене вчити".

Саме так, завжди відмінниця в школі, Катерина перенесла свою наполегливість і неймовірну обдарованість на сніжний схил. Тоді це здавалося просто веселощами, адже в Україні ще не було прикладу, який би доводив, що цим видом спорту можна займатися професійно. Але крок за кроком цей шлях почав формуватися.

Перехід від могулу до фріскі Катерина здійснила разом зі своїм першим тренером — Ігорем Грищенком, з яким вони почали тренувати слоупстайл.

"Мені було просто весело. В Україні ще не було жодного прикладу, щоб розуміти, чи цим можна займатися професійно".

Прорив стався у 2015 році на перших всеукраїнських змаганнях зі слоупстайлу. Тоді Катя була вражена, що в Рівному та Івано-Франківську теж існують команди. А вже за рік відбувся перший чемпіонат України.

"Я тоді думала: класно, ми зробили чемпіонат, але ж, мабуть, далі це не піде".

Але у долі були свої плани й Міністерство спорту відправило Катерину на Кубок Європи, де вона неочікувано для себе посіла друге місце.

"Я тоді подумала: невже, тренуючись лише в Україні й не бачачи, як працюють інші збірні, можна так одразу посісти друге місце?"

Тільки тоді, через кілька років виступів на міжнародному рівні, до Каті прийшло усвідомлення: "Все, ми вже професійні атлети!".

Катерина Коцар після марафону змагань у Буковелі 2021 р. Instagram: katia_kotsar

Крізь терни до зірок або "прокляття дев'ятих місць"

Шлях Катерини до світового визнання – це історія точно не про везіння, а про терпіння та неабияку наполегливість. У 2019 році вона мала дебютувати на чемпіонаті світу в США, але втрутилася погода: аномальна завірюха змусила організаторів скасувати жіночий залік.

Попри невдачі зі стихією, Коцар впевнено підіймалася до світової еліти. Ключовим моментом кар'єри став етап Кубку світу у швейцарському Курі в сезоні-2022/23.

Тоді, 22 жовтня 2022 року, Катерина показала 7-й результат у кваліфікації, а у фіналі посіла почесне 6-те місце. Це стало найкращим результатом української спортсменки в історії дисципліни та першим випадком, коли українка пробилася до фіналу Кубку світу з бігейру.

Однак після цього національного рекорду настав важкий період. Під час олімпійського циклу до Пекіна-2022, Коцар раз за разом зупинялася за крок до фіналів, стабільно посідаючи дев'яті місця. Дівчині забракло лише кількох позицій у рейтингу на етапах у китайських Чжанцзякоу та Пекіні.

"Я пам'ятаю цей моральний занепад після оголошення олімпійського рейтингу. Я навіть почала займатися зі спортивним психологом тоді вперше. Це був складний етап, який треба було пережити, щоб вийти сильнішою".

Виступ у Пекіні якраз припав на початок повномасштабного вторгнення і після цього пріоритети дівчини змінилися. Поразки на схилах перестали лякати так, як раніше.

"Тебе не лякає поразка, тому що ти розумієш, що є речі набагато страшніші. Але після 2022 року пішла набагато сильніша підтримка від українського суспільства; це єднання навколо того, що я з українським прапором на закордонних змаганнях".

Історичне срібло у Стімбоуті

13 грудня в американському Стімбоуті Катерина нарешті зламала "прокляття дев'ятих місць". Представниця Спортивного комітету Державної прикордонної служби України здійснила справжній прорив, кваліфікувавшись восьмою.

Напередодні, Катя навіть кепкувала в Instagram:

"Будь ласка, хтось поставте свічку за мене, бо два рази поспіль дев'яте місце – це вже щось не те".

І, як жартує сама дівчина, мабуть, хтось таки її поставив, бо у фіналі українка показала максимум. Після першого стрибка йшла сьомою, але завдяки своїй стабільності та помилкам конкуренток піднялася на другу сходинку.

"Я пам'ятаю, стою на старті перед третьою спробою, в мене починають котитись сльози в маску… Думаю: "Так, Катя, зберись! Ти зараз в класному місці, насолодись цим". Приїжджаю на фініш, бачу свій результат – я на другому місці. Перша думка – це просто неймовірно! Шок" – згадує спортсменка мить тріумфу.

З результатом 152,20 бала Коцар поступилася лише канадці Наомі Урнесс – і принесла Україні першу в історії медаль Кубку світу з бігейру.

Катерина Коцар з нагородою за друге місце на Кубку світу у бігейрі FIS

Трюки, що захоплюють дух

Сьогодні Катя виконує елементи, які під силу небагатьом. Її фаворит — Double Cork 12.

"Ти ніби крутишся досить швидко, але в польоті відчуваєш себе просто надлюдиною. Цікаво, що судді цінують креативність. Якщо ти придумав новий варіант крутки – складність буде максимальною і бал також".

Попри складність професійного спорту та постійну боротьбу за бали, для Катерини найважливішим залишається розвиток фрістайлу вдома. Вона щиро вірить, що її успіхи стануть тим самим поштовхом, який приведе молодь на засніжені схили.

"Мрію, що одного дня до мене підійде дитина в парку і скаже, що вирішила займатися фрістайлом, бо побачила, як я це роблю. Я дуже люблю лижі й хочу, щоб дедалі більше українців їх полюбили".

Катерина Коцар під час виконання трюку на Кубку світу у бігейрі FIS

Що далі? Олімпійські горизонти

Успіх у США став вирішальним кроком: Катерина Коцар здобула єдину ліцензію для України, посівши 17-те місце у світовому рейтингу. Вперше в історії наша країна буде представлена на Олімпійських іграх у дисциплінах бігейр та слоупстайл.

Кілька днів тому, 7 лютого, Катерині не вистачило лише кількох балів, щоб вийти у фінал змагань зі слоупстайлу на Олімпійських іграх серед жінок. Але попереду (14 та 16 лютого) її коронна дисципліна – бігейр.

"Потрапити на ОІ – вже чудовий результат. Відкрити сторінку олімпійського "фріскі" в Україні – це великий важливий крок. Головне моє завдання – стрибати завтра краще, ніж сьогодні. Мати стійкіші нерви, чистоту виконання та амплітуду".

Сподіваємось, граціозна горностай Тіна, талісман цьогорічних Ігор, допоможе Катерині набрати потрібну швидкість і впевненість на італійських схилах. І шолом "Be Brave Like Ukrainians" знову замайорить у всіх соцмережах.

Щоправда, напередодні Міжнародний олімпійський комітет заборонив Коцар виступати на Іграх-2026 у цьому шоломі.

Катерина Коцар на Кубку світу у бігейрі у шоломі "Be Brave Like Ukrainians" FIS

Вболіваємо за Катерину, дівчину, яка навчила лижі "літати" за українськими правилами!

Марія Можарівська, для Чемпіона