Українські фанати влаштували флешмоб у соцмережах Олімпіади на підтримку шолома Гераскевича

Богдан Войченко — 13 лютого 2026, 15:06
Українські фанати влаштували флешмоб у соцмережах Олімпіади на підтримку шолома Гераскевича

Французький TikTok-акаунт Олімпіади опублікував добірку "найкреативніших" шоломів скелетоністів, однак у ній не знайшлося місця для резонансного "шолома пам'яті" українця Владислава Гераскевича що спричинило хвилю обурення в соцмережах.

Українські та іноземні фанати масово почали залишати в коментарях фото спортсмена у його шоломі із зображеннями понад 20 українських атлетів, убитих Росією, супроводжуючи дописи фразою: "Пам'ять не є порушенням".

Флешмоб швидко набрав обертів, перетворивши публікацію на майданчик підтримки українського скелетоніста.

Нагадаємо, що Гераскевича усунули від участі в Олімпіаді після того, як він провів кілька офіційних тренувань у "шоломі пам'яті", на якому було зображено понад 20 українських спортсменів, які загинули в наслідок російської агресії, однак до першого змагального заїзду його вже не допустили.

Українець подав апеляцію на рішення про відсторонення, а 12 лютого, напередодні вердикту, зустрічався з президенткою МОК Кірсті Ковентрі, проте сторони не дійшли згоди.

Попри те, що МОК згодом повернув спортсмену акредитацію, до змагань його не допустили.

Також скандал вийшов далеко за межі спортивної спільноти: президент України Володимир Зеленський нагородив Гераскевича орденом Свободи.

Крім того, український парламент закликав МОК дозволити українським спортсменам використовувати символіку, що вшановує пам'ять загиблих українських спортсменів і захисників України, та переглянути допуск російських і білоруських спортсменів до змагань.

