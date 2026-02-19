Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Це нечесний турнір: тренер збірної Чехії з хокею жорстко розкритикував суддівство на ОІ-2026

Денис Іваненко — 19 лютого 2026, 15:24
Це нечесний турнір: тренер збірної Чехії з хокею жорстко розкритикував суддівство на ОІ-2026
Getty Images

Тренер Радим Рулик після вильоту збірної Чехії з хокею у чвертьфіналі Олімпіади від Канади розкритикував суддів на турнірі.

Його слова цитує Rono.

Фахівець заявив, що була низка випадків, коли чехи відчували, що арбітри допомагають суперникам протягом змагань. Зокрема, він мав претензії й після матчу проти канадської збірної.

"Судді мене дуже турбують. Те, що вони дозволяють проти нас, є неприйнятним. Після кожної гри ми надсилаємо їм два-три відео, де вони підтверджують, що мали покарати суперника. Я цього не розумію. Мені здається, що всі бояться ухвалити вирішальне рішення проти Канади", – сказав Рулик.

Зазначимо, що тренер висловив обурення після того, як чимало фанатів у соцмережах висвітлювали зворотне. Вони публікували відео та фото, де видно, що на льоду було шість чеських гравців без урахування воротаря в епізоді, коли Онджей Палат закинув шайбу у третьому періоді, яка могла стати вирішальною.

"Ми фактично грали проти шести польових гравців. Я не хочу виправдовуватися, і ніхто не зобов'язаний зі мною погоджуватися, але у відеозаписі все видно. У кожному зіграному матчі у нас два або три зауваження щодо суддівства. У цьому плані, на мій погляд, це нечесний турнір", – підсумував тренер.

Нагадаємо, що вже визначились півфінальні пари хокейного турніру на ОІ-2026. Матчі цієї стадії відбудуться 20 лютого.

Читайте також :
Російський прапор із написом "Зеленоград" помітили на чвертьфіналі Олімпіади-2026 між Канадою та Чехією
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026

Олімпійські ігри 2026

Швейцарка Фаттон стала першою олімпійською чемпіонкою в спринті лижного альпінізму
Гераскевич зізнався, чи продовжуватиме боротьбу після програного суду в CAS
Чехія розгромила Швецію, Швейцарія здобула 9-ту перемогу поспіль у чоловічому турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026
Мазурчук оцінив свій виступ у командних змаганнях з лижного двоборства
Гераскевич зізнався, чи продовжить кар'єру після дискваліфікації на Олімпіаді-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік