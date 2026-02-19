Це нечесний турнір: тренер збірної Чехії з хокею жорстко розкритикував суддівство на ОІ-2026

Тренер Радим Рулик після вильоту збірної Чехії з хокею у чвертьфіналі Олімпіади від Канади розкритикував суддів на турнірі.

Його слова цитує Rono.

Фахівець заявив, що була низка випадків, коли чехи відчували, що арбітри допомагають суперникам протягом змагань. Зокрема, він мав претензії й після матчу проти канадської збірної.

"Судді мене дуже турбують. Те, що вони дозволяють проти нас, є неприйнятним. Після кожної гри ми надсилаємо їм два-три відео, де вони підтверджують, що мали покарати суперника. Я цього не розумію. Мені здається, що всі бояться ухвалити вирішальне рішення проти Канади", – сказав Рулик.

Зазначимо, що тренер висловив обурення після того, як чимало фанатів у соцмережах висвітлювали зворотне. Вони публікували відео та фото, де видно, що на льоду було шість чеських гравців без урахування воротаря в епізоді, коли Онджей Палат закинув шайбу у третьому періоді, яка могла стати вирішальною.

"Ми фактично грали проти шести польових гравців. Я не хочу виправдовуватися, і ніхто не зобов'язаний зі мною погоджуватися, але у відеозаписі все видно. У кожному зіграному матчі у нас два або три зауваження щодо суддівства. У цьому плані, на мій погляд, це нечесний турнір", – підсумував тренер.

Нагадаємо, що вже визначились півфінальні пари хокейного турніру на ОІ-2026. Матчі цієї стадії відбудуться 20 лютого.