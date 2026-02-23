Поразка, що розбила не лише серця: канадський фанат розпилив телевізор після фіналу Олімпіади

Фінал хокейного турніру Олімпіади-2026 між Канадою та США став справжньою драмою, і для гравців, і для мільйонів уболівальників.

У вирішальному матчі американці вирвали перемогу в овертаймі з рахунком 2:1, залишивши канадців із болючим сріблом і гірким післясмаком.

Для країни, де хокей – це більше, ніж спорт, така поразка стала справжнім ударом. Очікування були максимальними, а протистояння зі США традиційно має принциповий характер. Тож емоції після фінальної сирени зашкалювали не лише на льоду, а й далеко за межами арени.

У мережі швидко завірусилося відео, на якому один із канадських фанів не стримав розпачу: чоловік буквально розпилює телевізор після завершення гри. Кадри миттєво розлетілися соцмережами, зібравши сотні тисяч переглядів.

Нагадаємо, збірна США втретє в історії стала олімпійським чемпіоном. Востаннє американці тріумфували у 1980-му році, створивши "диво на льоду", а в епоху НХЛ до цього жодного разу не тріумфували.

Після матчу американці зробили символічним жест, відсвяткувавши звитягу на Олімпіаді із джерсі хокеїста, який трагічно загинув в автокатастрофі.