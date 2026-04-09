25-річний учасник Кубку світу Паульсен завершить кар'єру у 25 років

Норвезький біатлоніст Ветле Паульсен повідомив про завершення спортивної кар'єри у віці 25 років.

Про це він повідомив у своєму Інстаграм. Деталі додає Nordic Mag.

Своє рішення біатлоніст пояснив бажанням дізнатися, що чекає на нього поза професійним спортом, та подякував родині й командам за багаторічну підтримку.

"Чемпіонат Норвегії, що відбудеться цього вікенду, стане моїми останніми змаганнями як діючого бійця, і це буде чудове завершення кар'єри в тому середовищі, де я виріс. Останні 15 років були чудовою подорожжю, і я мав змогу пережити безліч цікавих моментів! Тепер буде цікаво побачити, що чекає на мене за межами елітного спорту".

Останніми стартами для спортсмена стануть гонки чемпіонату Норвегії, який розпочнеться 10 квітня.

Зауважимо, сезон 2025/2026 став для норвежця найрезультативнішим: він здобув дві медалі на етапах Кубку IBU ("срібло" у спринті в Ленцергайде та "бронзу" в короткій індивідуальній гонці в Амбері) та дебютував на етапі Кубку світу в чеському Новому Месті, де посів 32-ге місце у короткій індивідуальній гонці.

Загалом у кар'єрі 25-річний норвежець здобув дві медалі юніорських чемпіонатів світу (бронзу в персьюті 2019 року та срібло в індивідуальній гонці 2022-го) і три нагороди Кубку IBU, зокрема перемогу у короткій індивідуальній гонці у словацькому Брезно-Осрблі в 2022 році.

Нагадаємо, напередодні французька біатлоністка Жулья Сімон, яка завоювала три золоті та одну бронзову нагороди на Олімпійських іграх 2026 року, розповіла про плани працювати столяром після завершення спортивної кар'єри.