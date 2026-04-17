Найстарша в історії медалістка олімпійських ігор завершила кар'єру

Швейцарка Сільвана Тірінцоні, яка є лідером найкращої жіночої команди з керлінгу в світі, завершує кар'єру у віці 46 років.

Про це повідомляє NBC.sports.com.

"Це дуже складне рішення. Мені боляче. Є сльози, і нелегко знайти правильні слова, які б справді відображали мої почуття. Може здатися божевіллям відійти від справ, будучи частиною команди номер один у світі, але я відчуваю, що довела себе до абсолютних меж", – написала Тірінцоні.

Тірінцоні привела швейцарську жіночу збірну до срібла на Іграх у Мілані в Кортіні, де "Наті" програли Швеції у фіналі з рахунком 5:6. Це була перша медаль Швейцарії з керлінгу серед жінок за 20 років.

За даними Olympedia.org, Тірінцоні стала найвіковішою жінкою, яка виграла медаль зимових Олімпійських ігор у будь-якому виді спорту.

Вона також привела команду Швейцарії до рекордних чотирьох поспіль титулів чемпіона світу з 2019 по 2023 рік, включаючи серію з 42 перемог поспіль на чемпіонатах світу з 2021 по 2024 рік. У фіналі ЧС-2024 швейцарки зазнали поразки від Канади (5:7).

"Озираючись назад, я не можу сказати, що насолоджувалася кожною хвилиною. Це було б неправдою. Були важкі моменти, невдачі та виклики. Моменти, які змушували мене плакати та приймати важкі рішення. Але навіть у найважчі часи моєї кар'єри одне завжди було зрозуміло: я люблю керлінг".

