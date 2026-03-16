ВФК засудила заяви росіянина Свіщєва, який розповів про тиск на міжнародну федерацію

Всеукраїнська федерація керлінгу відреагувала на публічні заяви президента Федерації керлінгу Росії Дмітрія Свіщєва про тиск на міжнародну федерацію задля повернення російських спортсменів до міжнародних змагань.

У заяві української федерації висловлено рішучий протест проти спроб політичного, правового та інформаційного тиску задля повернення російських команд до міжнародних змагань, зокрема під національною символікою.

"Позиція федерацій, які виступають проти повернення російських команд під час триваючої агресії Росії проти України, не є "лобізмом", упередженістю чи проявом політичної кон'юнктури. Це відповідальна і принципова позиція, що ґрунтується на фактах триваючої війни, питаннях безпеки, захисті спортивної доброчесності, повазі до міжнародного права та необхідності збереження довіри до рішень міжнародних спортивних інституцій", – йдеться в заяві федерації.

ВФК наголошує, що будь-які рішення щодо допуску російських або білоруських спортсменів мають ухвалюватися прозоро, на підставі чіткої правової бази.

Також у заяві звернено увагу на слова про можливі контакти з World Curling та наміри судового оскарження – це, за версією федерації, частина "системної кампанії" з реінтеграції російського спорту.

"Для України це не теоретичне і не процедурне питання. Це питання принципу, безпеки, відповідальності та поваги до держави, яка п'ятий рік протистоїть повномасштабній агресії. Будь-яка спроба нормалізувати повернення російських команд до міжнародного керлінгу без відкритого, обґрунтованого та належно врегульованого процесу буде неприйнятною", – зазначили у ВФК.

Федерація також зазначає, що продовжуватиме відстоювати прозорість, безпеку та доброчесність у спорті й працювати з міжнародними партнерами для захисту інтересів українських спортсменів.

Раніше Міжнародна федерація керлінгу (World Curling) ухвалила рішення про повернення російських юніорів до міжнародних змагань.

Нагадаємо, президент Федерації керлінгу Росії Дмітрій Свіщєв перебуває під санкціями Європейського Союзу, США, Великої Британії, Канади та Швейцарії.