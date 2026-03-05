Пограбування на Паралімпіаді: з італійської арени викрали камені для керлінгу

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року в Італії розпочалися з кримінального інциденту – з льодової арени в Кортіна-д'Ампеццо викрали два камені для керлінгу.

Про це повідомляє The Guardian.

Їх зникнення виявили під час планової перевірки ще в понеділок. Міжнародна федерація керлінгу підтвердила факт крадіжки. Джерело зазначає, що орієнтовна вартість викраденого становить близько 750 фунтів стерлінгів (приблизно 43 902 гривень).

Розслідуванням вже займаються місцеві органи влади.

Для Олімпіади та Паралімпіади компанія Kays Scotland виготовила партію зі 128 штук. Їх роблять зі граніту, який видобувають на шотландському острові Ейлса-Крейг, при цьому кожен такий снаряд важить близько 19 кілограмів.

Попри втрату, організатори вже замінили вкрадене запасними каменями.

Зазначимо, що до Паралімпійських ігор 2026 допустили 6 російських та 4 білоруських паратлетів, які виступатимуть під національними прапорами. Це викликало бойкот церемонії відкриття змагань з боку 10 країн-учасниць.

Паралімпіада-2026 відбудеться у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо з 6 по 15 березня. Збірна України виступить на Іграх рекордним складом.