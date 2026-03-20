ВФК продовжує координацію з дружніми асоціаціями-членами напередодні зустрічей у Женеві

Всеукраїнська федерація керлінгу продовжує координацію з дружніми асоціаціями-членами напередодні майбутніх Відкритих зустрічей World Curling у Женеві.

Про це йдеться у заяві федерації.

У межах цієї роботи федерація поширила інформаційний пакет, який містить оновлений лист щодо останніх подій, звернення про надання письмових роз'яснень до World Curling, оригінал інтерв'ю в російських медіа, його англійський переклад, а також публічну заяву Всеукраїнської федерації керлінгу.

Мета цієї комунікації – забезпечити, щоб дружні асоціації-члени були належним чином поінформовані перед зустрічами в Женеві як про актуальні процедурні події в межах World Curling, так і про те, яким чином Росія публічно характеризує ці асоціації у своїх медіа ресурсах.

В оприлюдненому інтерв'ю російська сторона подає дружні асоціації-члени не як легітимних учасників дискусії, які порушують питання належного врядування та спортивної доброчесності, а як нібито частину "антиросійського лобі". Для Всеукраїнської федерації керлінгу це є важливим і показовим елементом нинішньої ситуації.

Така риторика не є випадковою. Вона демонструє, що в той час як асоціації-члени наполягають на прозорості, належній процедурі та чітких правилах, росія паралельно намагається формувати медійний наратив шляхом дискредитації тих, хто займає принципову позицію.

"Саме тому Всеукраїнська федерація кьорлінгу вважає за необхідне й надалі координувати свої дії з дружніми асоціаціями-членами та напряму надавати їм відповідні документи й матеріали.

Федерація й надалі продовжить координацію з дружніми асоціаціями-членами напередодні Відкритих зустрічей у Женеві та послідовно відстоюватиме необхідність документованого, прозорого й належно врегульованого обговорення цього питання", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що збірна Росії з керлінгу може взяти участь на чемпіонаті світу серед юніорів у змішаних парах, який відбудеться в Едмонтоні, Канада, з 5 до 10 травня.

За інформацією Чемпіона, українська сторона намагається не допустити росіян до цього турніру, зокрема, ведеться робота і на дипломатичному рівні.