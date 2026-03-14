Канада переграла Китай у фіналі Паралімпіади-2026
World Curling / Will Palmer
14 березня, у восьмий змагальний день Паралімпійських ігор 2026, відбувся фінал у керлінгу серед змішаних команд на кріслах колісних.
"Золоті" нагороди у даній дисципліні здобула національна команда Канади, яка у напруженому фіналі мінімального переграла Китай – 4:3.
"Бронза" у команди Швеції, яка напередодні розібралась із Південну Корею – 7:4.
Паралімпіада-2026. Керлінг. Змішані пари
🥇 Канада
🥈 Китай
🥉 Швеція
