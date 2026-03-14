Чемпіон Керлінг

Канада переграла Китай у фіналі Паралімпіади-2026

Олександр Булава — 14 березня 2026, 18:48
World Curling / Will Palmer

14 березня, у восьмий змагальний день Паралімпійських ігор 2026, відбувся фінал у керлінгу серед змішаних команд на кріслах колісних.

"Золоті" нагороди у даній дисципліні здобула національна команда Канади, яка у напруженому фіналі мінімального переграла Китай – 4:3.

"Бронза" у команди Швеції, яка напередодні розібралась із Південну Корею – 7:4.

Паралімпіада-2026. Керлінг. Змішані пари

🥇 Канада

🥈 Китай

🥉 Швеція

Слідкуйте за текстовою трансляцією восьмого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026.

