Сумнівалася у власних силах: шведка здобула срібло Олімпіади-2026 попри харчове отруєння

Шведська гірськолижниця Сара Гектор стала срібною призеркою у гігантському слаломі на Олімпіаді-2026 після харчового отруєння.

Про це 33-річна спортсменка розповіла виданню SVT Sport.

Перед стартом Олімпійських ігор шведка перенесла харчове отруєння. Це значно ускладнило підготовку до змагань.

"Дуже сумнівалася у своїх силах, оскільки була не в формі. Трохи отруїлася їжею, можливо через це втратила форму", – сказала Гектор.

Попри усі неприємності Сара зуміла вибороти срібну нагороду, яку розділила разом із норвежкою Теєю Луїз Штьєрнесунн. Для шведської гірськолижниця ця нагорода стала другою в кар'єрі. У 2022 році на Олімпіаді в Пекіні Гектор завоювала "золото" у гігантсьому слаломі.

