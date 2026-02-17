Сумнівалася у власних силах: шведка здобула срібло Олімпіади-2026 попри харчове отруєння
Шведська гірськолижниця Сара Гектор стала срібною призеркою у гігантському слаломі на Олімпіаді-2026 після харчового отруєння.
Про це 33-річна спортсменка розповіла виданню SVT Sport.
Перед стартом Олімпійських ігор шведка перенесла харчове отруєння. Це значно ускладнило підготовку до змагань.
"Дуже сумнівалася у своїх силах, оскільки була не в формі. Трохи отруїлася їжею, можливо через це втратила форму", – сказала Гектор.
Попри усі неприємності Сара зуміла вибороти срібну нагороду, яку розділила разом із норвежкою Теєю Луїз Штьєрнесунн. Для шведської гірськолижниця ця нагорода стала другою в кар'єрі. У 2022 році на Олімпіаді в Пекіні Гектор завоювала "золото" у гігантсьому слаломі.
Раніше легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн розповіла про перебування в лікарні. 41-річна спортсменка зазнала важкого падіння під час швидкісного спуску на Олімпіаді 2026 року в Кортіні д'Ампеццо.