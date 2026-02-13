Українська правда
Санітра: Лесюка готуємо на естафету

Олександр Булава — 13 лютого 2026, 15:30
Тарас Лесюк
Dmytro Yevenko/biathon.com.ua

Юрай Санітра, тренер Тараса Лесюка, заявив, що готує біатлоніста до виступу в естафеті на Олімпіаді-2026.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Щодо старту Лесюка — це не був той Тарас (який треба). Він піддався атмосфері Олімпійських ігор, бо на трасі його рух — він може у рази краще і був до цього готовий і стрільбою, і фізично. Почекаємо, що скаже тренерка. Я його готую на естафету, якщо треба – буде готовий", – сказав він.

Тренер відзначив успішний грудень у виконанні біатлоніста, після чого він захворів на Новий рік та втратив тонус.

"У Тараса був гарний грудень на Кубках IBU, там показав себе у конкуренції із сильними спортсменами. Потім була проблема у тому, що він сильно захворів на Новий рік, треба було коригувати тренування. Але він добре зібрався на старти у Новому Месті, але після них теж приїхав не у найкращому стані, і психологічні, і через ті речі, що були довкола (вибору в олімпійський склад) Треба було теж перед Олімпіадою робити певні коригування", – зазначив Санітра.

Нагадаємо, що у межах біатлонних змагань на Олімпіаді вже розіграно три комплекти нагород: у змішаній естафеті та двох індивідуальних гонках.

В естафеті "синьо-жовті" фінішували на восьмому місці. У жіночій індивідуальній гонці серед українок найкраще виступили Олександра Меркушина та Христина Дмитренко, які посіли 17 та 18 місця відповідно. У чоловічій індивідуалці лише капітан збірної України Дмитро Підручний опинився у топ-20.

В олімпійській біатлонній програмі змагань заплановані персьюти, традиційні естафети та масстарти. Загалом ще буде розіграно 8 комплектів нагород.

З програмою сьомого змагального дня Олімпійських ігор 2026 можна ознайомитися за посиланням.

