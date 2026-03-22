Аксюта виграв спринт на чемпіонаті України 2026

У Буковелі на Івано-Франківщині в межах чемпіонату України 2026 з біатлону відбулася чоловіча спринтерська гонка. Чемпіоном України з одним промахом у пасиві став 22-річний Володимир Аксюта з Чернігівщини.

Тернопільчанин Тарас Лесюк пробіг сумарно три кола штрафу та посів друге місце, а на третій щабель п'єдесталу піднявся ще один представник Тернопільщини Тарас Тарасюк – він, як і Аксюта, залишив незакритою одну мішень на стрільбі стоячи.

Жодному з учасників спринту не вдалося відпрацювати без промахів на вогневих рубежах.

Зазначимо, що в гонці не брали участь біатлоністи основної збірної України, які передувають у Голменколлені, де завершується міжнародний сезон Кубку світу.

Чемпіонат України 2026. Спринт. Чоловіки

1. 🥇 Володимир Аксюта (Чернігівська область, 0+1) 23:51,6

2. 🥈 Тарас Лесюк (Тернопільська область, 1+2) +17,7

3. 🥉 Тарас Тарасюк (Тернопільська область, 0+1) +28,7

Також сьогодні, 22 березня, на чемпіонаті України в Буковелі відбудеться жіночий спринт.