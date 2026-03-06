Лесюк посів 18 місце: результати чоловічого масстарту на Кубку IBU

На етапі Кубку IBU в американському Лейк-Плесіді відбувся чоловічий масстарт-60, у якому змагалися троє українських біатлоністів.

Найвищу позицію серед українців посів Тарас Лесюк, який із двома хибами на вогневих рубежах фінішував на 18-му місці. Денис Насико допустив три промахи та завершив гонку з 32-м результатом, а Роман Боровик перетнув фінішну лінію 56-м.

Перемогу в масстарті здобув норвезький біатлоніст Сверре Дален Аспенс, друге місце посів його земляк Мартін Невланд, а третім фінішував француз Дам'єн Леве.

Кубок IBU. Лейк Плесід. Масстарт-60, чоловіки

Сверре Дален Аспенс (1+1+0+1) 40:15,7 Мартін Невланд (0+1+0+1) +24,6 Дам'єн Леве (0+0+0+1) +35,6

...

18. Тарас Лесюк (0+1+1+0) +2:18,2

32. Денис Насико (1+0+1+1) +3:37,6

56. Роман Боровик (1+1+0+1) +7:49,0

Нагадаємо, раніше в межах етапу Кубку IBU відбулася жіноча гонка з масовим стартом на 60 учасниць, де першою фінішувала австрійська біатлоністка Лара Вагнер, а українки фінішували за межами топ-40.