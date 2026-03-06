Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Лесюк посів 18 місце: результати чоловічого масстарту на Кубку IBU

Микола Літвінов — 6 березня 2026, 23:01
Лесюк посів 18 місце: результати чоловічого масстарту на Кубку IBU
Тарас Лесюк
НОК України

На етапі Кубку IBU в американському Лейк-Плесіді відбувся чоловічий масстарт-60, у якому змагалися троє українських біатлоністів.

Найвищу позицію серед українців посів Тарас Лесюк, який із двома хибами на вогневих рубежах фінішував на 18-му місці. Денис Насико допустив три промахи та завершив гонку з 32-м результатом, а Роман Боровик перетнув фінішну лінію 56-м.

Перемогу в масстарті здобув норвезький біатлоніст Сверре Дален Аспенс, друге місце посів його земляк Мартін Невланд, а третім фінішував француз Дам'єн Леве.

Кубок IBU. Лейк Плесід. Масстарт-60, чоловіки

  1. Сверре Дален Аспенс (1+1+0+1) 40:15,7
  2. Мартін Невланд (0+1+0+1) +24,6
  3. Дам'єн Леве (0+0+0+1) +35,6

...
18. Тарас Лесюк (0+1+1+0) +2:18,2
32. Денис Насико (1+0+1+1) +3:37,6
56. Роман Боровик (1+1+0+1) +7:49,0

Нагадаємо, раніше в межах етапу Кубку IBU відбулася жіноча гонка з масовим стартом на 60 учасниць, де першою фінішувала австрійська біатлоністка Лара Вагнер, а українки фінішували за межами топ-40.

Тарас Лесюк Юніорський Кубок IBU

Юніорський Кубок IBU

Українка Тарасюк завоювала Малий кришталевий глобус Юніорського кубку IBU
Пуцко зупинилась за крок від подіуму масстарту юніорського Кубку IBU
Біланенко потрапив до чільної десятки масстарту юніорського Кубку IBU
Стеблина та Біланенко розділили шосте місце спринту юніорського Кубку IBU
Тарасюк фінішував у топ-15 спринта на Юніорському Кубку IBU

Останні новини