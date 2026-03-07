Делегацію Росії освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026

Російську делегацію освистали на церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор 2026, яка відбулася 6 березня в італійській Вероні.

Про це повідомила агенція AFP.

За інформацією джерела, глядачі зустріли свистом та несхвальними вигуками появу російських параатлетів зі своїм національним прапором.

Міжнародний паралімпійський комітет вперше з 2014 року дозволив російським спортсменам змагатися під їхнім прапором. Це відбулося пропри агресію Росії проти України. Також у церемонії відкриття взяла участь делегація Білорусі.

Зазначимо, що Україна бойкотувала церемонію відкриття Паралімпійських ігор через присутність представників Росії та Білорусі. Однак прапор України все ж з'явився на урочистому параді. Його пронесли волонтери, яких глядачі зустріли оплесками.

За даними МПК, разом з Україною церемонію проігнорували шість європейських країн: Чехія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва та Польща. Загалом до бойкоту доєдналися 16 країн світу.

Слідкуйте за текстовою трансляцією першого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.