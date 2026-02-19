Російський фігурист не виступить на гала-концерті Олімпійських ігор

Чемпіон Росії в одиночному катанні Петро Гуменник не виступить з показовим номером на Олімпійських іграх-2026.

Про це повідомили у Міжнародному союзі ковзанярів (ISU).

"Нейтральний" росіянин посів шосте місце у змаганнях з чоловічого одиночного фігурного катання. Попри це організатори вирішили не допускати його до гала-концерту.

Наразі відомо про участь олімпійського чемпіона Мілана – Михайла Шайдорова (Казахстан), а також Юми Кагіями, Шуна Сато (обидва – Японія), Адама Сяо Хім Фа (Франція), Ілля Малінін (США), Даніеля Грассля (Італія) та Чха Джун Хван (Південна Корея).

Гала-шоу фігуристів на Олімпіаді відбудеться 21 лютого.

Напередодні японська спортивна пара здобула золото у фігурному катанні.

