Російський фігурист не виступить на гала-концерті Олімпійських ігор

Олександр Булава — 19 лютого 2026, 18:05
Російський фігурист не виступить на гала-концерті Олімпійських ігор

Чемпіон Росії в одиночному катанні Петро Гуменник не виступить з показовим номером на Олімпійських іграх-2026.

Про це повідомили у Міжнародному союзі ковзанярів (ISU).

"Нейтральний" росіянин посів шосте місце у змаганнях з чоловічого одиночного фігурного катання. Попри це організатори вирішили не допускати його до гала-концерту.

Наразі відомо про участь олімпійського чемпіона Мілана – Михайла Шайдорова (Казахстан), а також Юми Кагіями, Шуна Сато (обидва – Японія), Адама Сяо Хім Фа (Франція), Ілля Малінін (США), Даніеля Грассля (Італія) та Чха Джун Хван (Південна Корея).

Гала-шоу фігуристів на Олімпіаді відбудеться 21 лютого.

Напередодні японська спортивна пара здобула золото у фігурному катанні.

Слідкуйте за текстовою трансляцією 13-го змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

