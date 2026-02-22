Олімпіада-2026. 22 лютого. Онлайн-трансляція останнього дня

У неділю, 22 лютого, завершаться змагання XXV зимових Олімпійських ігор 2026, зокрема будуть розіграні 5 комплектів медалей.

Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

"Чемпіон" проведе для вас текстову трансляцію останнього дня головної спортивної події чотириріччя, висвітлюючи усе найцікавіше на зимових Іграх-2026.

Нагадаємо, українські спортсмени завершили виступ на Олімпіаді-2026, не здобувши жодної медалі. Ці Ігри стали найменш успішними в історії для нашої України.