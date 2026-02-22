Мілан-Кортіна. День 15. Хокейний фінал та церемонія закриття

Останній день Олімпійських Ігор пройде в неділю, 22 лютого. Сьогодні відбудеться головний фінал Олімпіади – хокейний матч Канада – США.

Якими б видовищними не були б змагання, але цей поєдинок має зібрати найбільшу аудиторію за весь турнір.

Також у неділю розіграють "золото" в керлінгу, в жіночому масстарті лижних гонок, в чоловічих змаганнях у бобслеъ-четвірках, та в хафпайпі у жінок.

Ну і після всіх медалей відбудеться церемонія закриття Ігор.

Виступи українців 22 лютого

Українці сьогодні не стартують.

Де дивитися?

Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських ігор читайте в нашому матеріалі.

Повний розклад дня 22 лютого

11:00.🥇Лижні гонки. Мас-старт (50 км, класичний стиль), жінки

11:00. Бобслей. Чоловіки, четвірки (заїзд 3)

11:40.🥇Фрістайл. Жінки. Хафпайп. Фінал.

12:05. 🥇Керлінг. Жінки. Швейцарія – Швеція. Фінал

13:12. 🥇Бобслей. Чоловіки, четвірки (заїзд 4)

15:10. 🥇Хокей. Чоловіки. Канада – США. Фінал

Фінальна пара команд повторюють вирішальний матч жіночого турніру з хокею. Там тріумфували американки в овертаймі 2:1. (ЛІНК).