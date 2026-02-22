Мілан-Кортіна. День 15. Хокейний фінал та церемонія закриття
Останній день Олімпійських Ігор пройде в неділю, 22 лютого. Сьогодні відбудеться головний фінал Олімпіади – хокейний матч Канада – США.
Якими б видовищними не були б змагання, але цей поєдинок має зібрати найбільшу аудиторію за весь турнір.
Також у неділю розіграють "золото" в керлінгу, в жіночому масстарті лижних гонок, в чоловічих змаганнях у бобслеъ-четвірках, та в хафпайпі у жінок.
Ну і після всіх медалей відбудеться церемонія закриття Ігор.
Виступи українців 22 лютого
Українці сьогодні не стартують.
Де дивитися?
Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських ігор читайте в нашому матеріалі.
"Чемпіон" підготував детальний анонс цього поєдинку, який ви зможете почитати тут.
Повний розклад дня 22 лютого
- 11:00.🥇Лижні гонки. Мас-старт (50 км, класичний стиль), жінки
- 11:00. Бобслей. Чоловіки, четвірки (заїзд 3)
- 11:40.🥇Фрістайл. Жінки. Хафпайп. Фінал.
- 12:05. 🥇Керлінг. Жінки. Швейцарія – Швеція. Фінал
- 13:12. 🥇Бобслей. Чоловіки, четвірки (заїзд 4)
- 15:10. 🥇Хокей. Чоловіки. Канада – США. Фінал
Фінальна пара команд повторюють вирішальний матч жіночого турніру з хокею. Там тріумфували американки в овертаймі 2:1. (ЛІНК).
- 21:30. Церемонія закриття.