Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking

Мілан-Кортіна. День 15. Хокейний фінал та церемонія закриття

Владислав Дудка — 22 лютого 2026, 01:00
Мілан-Кортіна. День 15. Хокейний фінал та церемонія закриття

Останній день Олімпійських Ігор пройде в неділю, 22 лютого. Сьогодні відбудеться головний фінал Олімпіади – хокейний матч Канада – США.

Якими б видовищними не були б змагання, але цей поєдинок має зібрати найбільшу аудиторію за весь турнір.

Також у неділю розіграють "золото" в керлінгу, в жіночому масстарті лижних гонок, в чоловічих змаганнях у бобслеъ-четвірках, та в хафпайпі у жінок.

Ну і після всіх медалей відбудеться церемонія закриття Ігор.

Виступи українців 22 лютого

Українці сьогодні не стартують.

Де дивитися?

Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських ігор читайте в нашому матеріалі.

Читайте також :
Де дивитися Олімпійські ігри 2026: усі подробиці про трансляції в Україні

"Чемпіон" підготував детальний анонс цього поєдинку, який ви зможете почитати тут.

Повний розклад дня 22 лютого

  • 11:00.🥇Лижні гонки. Мас-старт (50 км, класичний стиль), жінки
  • 11:00. Бобслей. Чоловіки, четвірки (заїзд 3)
  • 11:40.🥇Фрістайл. Жінки. Хафпайп. Фінал.
  • 12:05. 🥇Керлінг. Жінки. Швейцарія – Швеція. Фінал
  • 13:12. 🥇Бобслей. Чоловіки, четвірки (заїзд 4)
  • 15:10. 🥇Хокей. Чоловіки. Канада – США. Фінал
Читайте також :
Хокей на Олімпійських іграх-2026. Розклад та результати матчів

Фінальна пара команд повторюють вирішальний матч жіночого турніру з хокею. Там тріумфували американки в овертаймі 2:1. (ЛІНК).

  • 21:30. Церемонія закриття.
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік