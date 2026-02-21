Підручний оцінив свої виступи на ОІ-2026

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний підсумував свій виступ на Олімпіаді-2026.

Допис про це він зробив на своїй сторінці в Instagram.

Спортсмен заявив, що мав сподівання на кращі результати. Проте він щасливий, що взяв участь вже в четвертих для себе "Білих" Іграх.

"Олімпійські ігри завершено. Буду відвертим, не все вдалося реалізувати. Але я радий стати олімпійцем вчетверте! Це відчуття, які не передати словами, і емоції, які залишаться з тобою на все життя. Дякую усім, хто приїхав наживо повболівати! Ваша підтримка як завжди відчутна й особлива! Вдячний і тим, хто писав і бажав успіхів, а також тим, хто вболівав біля екранів телевізорів. Що далі? Попереду ще три етапи Кубка світу, тож біатлонна історія не завершується. До зустрічі в Контіолахті! А поки повертаюся додому на невеликий перепочинок! Я неймовірно скучив за родиною", – написав Підручний.

Зазначимо, що Дмитро на Олімпіаді-2026 взяв участь у шести гонках. Найвищою позицією стала восьма у змішаній естафеті, а на індивідуальному рівні – 17 місце в масстарті.

Напередодні підсумки ОІ-2026 підбив Віталій Мандзин. Він заявив, що ці змагання дали йому дуже корисний досвід, який допоможе в майбутньому.

