У нас був план: Підручний – про завершення співпраці з Санітрою

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний оцінив 10-річну співпрацю з екстренером національної команди Юраєм Санітрою.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Підручний співпрацював із Санітрою десять останніх років. За цей час найвищим його досягнення стало "золото" у гонці переслідування на чемпіонаті світу-2019.

"Я не можу сказати, що ми вирішили розійтися. Просто у нас був план допрацювати до кінця олімпійського циклу, і цей план вже був давно. І коли Юрая зняли з посади головного тренера збірної, ми все ж таки вирішили продовжити роботу на ті два роки, які залишалися. Наш контракт, якщо це можна так назвати, просто закінчився", – сказав він.

Також Підручний розповів про прощання із Санітрою та спілкування з фахівцем після розірвання контракту.

"На останньому етапі Кубка світу ми підбили підсумки нашої роботи: і за сезон, і за два роки, і за 10; подякували один одному за все, що було, і за хороше, і за погане. Треба розуміти, що за 10 років вибудовуються такі стосунки тренера і спортсмена, що бувають різні результати і ситуації (і хороші, і погані), і це все потрібно проговорювати. Востаннє спілкувався з Юраєм декілька днів тому, минулого тижня. Підтримуємо зв'язок, багато чого обговорюємо. Подальші мої кроки я також з ним обговорював і десь радився щодо цього. А стосовно того, що оголосив [про завершення співпраці] — це не те що там оголосив. Думаю, всі і так розуміли, що закінчується цей олімпійський цикл і, зазвичай, йдуть якісь зміни після 4-річчя. Та й ми вже давно декларували, що маємо у планах допрацювати разом до Олімпіади і два роки тому, і рік. Думаю, всі розуміли, що наша співпраця доходить до свого завершення. Просто перед оголошенням тренерського штабу я вирішив, що буде коректно і добре подякувати такому тренеру за десятиріччя роботи і за всі результати, які здобув з ним", – розповів Підручний.

Найкращим результатом для Підручного у минулому міжнародному сезоні стало 7 місце в гонці переслідування на Кубку світу в німецькому Обергофі у січні.

Нагадаємо, напередодні збірні України з біатлону очолили колишні титуловані біатлоністи Сергій Семенов та Оксана Хвостенко. Вони замінили старожилів вітчизняного тренерського корпусу – Миколу Зоца та Надію Бєлову.