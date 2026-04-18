Важливий фактор – бути корисним команді: Підручний зізнався, чи збирається завершувати кар'єру

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний поділився думками щодо своїх виступів на професійному рівні.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Уродженець Тернопільщини провів уже 14 сезонів на рівні Кубку світу. Він зізнався, чи думає про завершення кар'єри.

Зірковий спортсмен заявив, що точно залишається на наступну кампанію, оскільки відчуває у собі мотивацію та сили продовжувати змагатися.

"Вже давно говорив, що я від сезону до сезону ухвалюю рішення. Звичайно, завжди думки є про завершення кар'єри, гадаю, у кожного спортсмена вони є. Кожен спортсмен думає, і я також дуже давно думаю про те, коли завершити кар'єру. Але поки що у команду потрапляю як один з лідерів, а попередній рік був одним з найуспішніших у моїй кар'єрі. Тому сказати, що мені вже потрібно зав'язувати – ще ні. Якщо вже я не зможу боротися та молодь підкаже, коли зав'язувати, якщо молодь буде мене обходити так, що я вже не зможу бути корисним команді... Це також важливий фактор – бути корисним команді. Поки я ще корисний і молодь ще не може мене обіграти, то чому мені завершувати кар'єру", – сказав Підручний.

Біатлоніст визнав, що проводити повноцінно сезон йому стає все важче. Попри це, капітан збірної України хоче реалізувати себе в умовах тих змін, що відбуваються в команді.

"Наступний олімпійський цикл? Час покаже. Це також все залежить від результатів у сезоні, від здоров'я. Вже вік такий, що часто буває непередбачувано та здоров'я підводить. В олімпійський рік було так, що й на початку сезону, і наприкінці я, на жаль, не зміг взяти участь в етапах Кубку світу. Це сильно вплинуло на весь сезон і десь, можливо, на загальний результат команди в Кубку націй. М'яко кажучи, це погано. На майбутнє побачимо, як це все буде складатися. Але зараз в мене є мотивація рухатися далі, працювати. Є зміни якісь і хочеться себе спробувати реалізувати, хочеться спробувати щось нове у тренуваннях", – підсумував Підручний.

Зазначимо, що Дмитро брав участь у чотирьох Олімпіадах. Сезон-2025/26 він завершив на 36 місці в загальному заліку.

Напередодні у збірній України відбулась зміна тренерів в обох командах. Сам уродженець Тернопільщини припинив співпрацю з Юраєм Санітрою, яка тривала десять років.