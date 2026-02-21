Мандзин підбив підсумки своїх виступів на ОІ-2026

Українська правда
Денис Іваненко — 21 лютого 2026, 11:01
Віталій Мандзин
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Український біатлоніст Віталій Мандзин поділився емоціями від участі в дебютних для себе Олімпійських іграх.

Підсумки він підбив на своїй сторінці в Instagram.

22-річний спортсмен, зокрема, прокоментував виступ у масстарті та заявив, що це дуже корисний досвід, який йому допоможе в майбутньому.

"Олімпійські ігри – змагання, на які ми чекаємо так довго, цілих чотири роки. Десяте місце. Звісно, я мріяв про більше та краще, але це була чудова репетиція перед майбутніми стартами. Ці Ігри дали мені щось безцінне – досвід, який не купиш, моменти, що формують тебе, тиск, який робить сильнішим, і впевненість у тому, що я на правильному шляху.

Величезна подяка всім, хто так палко мене підтримує – обіймаю кожного з вас. Далі – більше. Особлива подяка моїй родині, яка була тут разом зі мною. Я ціную це найбільше. Щасливий дати їм можливість наживо побачити, як їхній маленький син змагається та йде до своєї мрії. Люблю вас безмежно. Побачимось у Контіолахті", – написав Мандзин.

Зазначимо, що десяте місце в масстарті на Олімпіаді-2026 – це другий найкращий результат у кар'єрі для Віталія Мандзина. Рекордом залишається поки четверта сходинка в індивідуальній гонці у 2024 році на етапі Кубка світу в Контіолахті.

Нагадаємо, що останній біатлонний старт на ОІ-2026 відбудеться 21 лютого. Це буде жіночий масстарт, який розпочнеться о 15:15 за київським часом.

