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Росіяни зруйнували будинок Марсака в Херсоні: бабуся подруги згоріла живцем

Денис Іваненко — 4 червня 2026, 07:58
Росіяни зруйнували будинок Марсака в Херсоні: бабуся подруги згоріла живцем
Кирило Марсак
Олімпійська команда України

Український фігурист Кирило Марсак показав наслідки російського обстрілу, внаслідок якого згорів його рідний будинок у Херсоні.

Спортсмен про це розповів на своїй сторінці в інстаграмі.

Він опублікував відео у сторіз, поділившись моторошною історією, яка відбулась напередодні. Фігурист також відреагував на те, що росіян хочуть повернути до міжнародних змагань.

"І знову йдуть розмови про те, щоб дозволити російським представникам брати участь у міжнародних змаганнях. Це так цинічно з боку тих, хто так наполегливо вимагає повернути російських фігуристів. Єдине, що вони, б***ь, можуть представляти – біль, руйнування та смерть.

Якщо ви можете це толерувати, ви, б***ь, чудовисько. Це мій дім у Херсоні – той, де я виріс, де я знайшов друзів. І сьогодні під час атаки дронами на мій будинок 90% квартир у будинку згоріли, а бабуся моєї давньої найкращої подруги згоріла живцем у своїй квартирі", – написав Марсак.

Будинок Марсака в Херсоні згорів після обстрілу росіян
Будинок Марсака в Херсоні згорів після обстрілу росіян
Скриншот

Нагадаємо, що навесні Кирило Марсак з особистим рекорд виступив на ЧС-2026. Він посів підсумкове 13 місце.

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