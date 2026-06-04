Росіяни зруйнували будинок Марсака в Херсоні: бабуся подруги згоріла живцем

Український фігурист Кирило Марсак показав наслідки російського обстрілу, внаслідок якого згорів його рідний будинок у Херсоні.

Спортсмен про це розповів на своїй сторінці в інстаграмі.

Він опублікував відео у сторіз, поділившись моторошною історією, яка відбулась напередодні. Фігурист також відреагував на те, що росіян хочуть повернути до міжнародних змагань.

"І знову йдуть розмови про те, щоб дозволити російським представникам брати участь у міжнародних змаганнях. Це так цинічно з боку тих, хто так наполегливо вимагає повернути російських фігуристів. Єдине, що вони, б***ь, можуть представляти – біль, руйнування та смерть. Якщо ви можете це толерувати, ви, б***ь, чудовисько. Це мій дім у Херсоні – той, де я виріс, де я знайшов друзів. І сьогодні під час атаки дронами на мій будинок 90% квартир у будинку згоріли, а бабуся моєї давньої найкращої подруги згоріла живцем у своїй квартирі", – написав Марсак.

Будинок Марсака в Херсоні згорів після обстрілу росіян Скриншот

Нагадаємо, що навесні Кирило Марсак з особистим рекорд виступив на ЧС-2026. Він посів підсумкове 13 місце.