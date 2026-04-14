Чотириразовий срібний призер Олімпійських ігор у 22 роки вирішив призупинити кар'єру для самоаналізу

Японський фігурист Юма Кагіяма оголосив, що не виступатиме в сезоні-2026/27. Цей рік він хоче присвятити для самоаналізу.

Про це повідомляє Kyodonews.net.

" Я хочу використати цей час, щоб заново відкрити для себе, що робить фігурне катання таким особливим, прийняти нові виклики та поміркувати над собою, дивлячись у майбутнє", – написав 22-річний спортсмен у своєму офіційному акаунті в Instagram.

Під час перерви він планує стати співорганізатором уроків катання на ковзанах для дітей та працювати над власними проєктами.

Молодий спортсмен на великих турнірах завжди за крок від "золота". Під час Ігор-2022 він став срібним призером у командному та одиночному катанні. Цього року на ОІ-2026 у цих двох дисциплінах він також здобув "срібло".

З 2021 по 2026-й він змагався на чемпіонатах світу в одиночному катанні. Юма чотири рази ставав віцечемпіоном, а в 2024-му завоював бронзову медаль.

Нагадаємо, наприкінці березня легендарна японська фігуристка Каорі Сакамото завершила кар'єру.