Зимові Олімпійські ігри-2026

Норвежець Ейтрем з олімпійським рекордом виграв золото на дистанції 5000 метрів

Олексій Мурзак — 8 лютого 2026, 18:48
Норвежець Ейтрем з олімпійським рекордом виграв золото на дистанції 5000 метрів
Ейтрем Сандер
Getty Images

У неділю, 8 лютого, на Олімпійських Іграх-2026 відбувся розіграш нагород у ковзанярському спорті на дистанції 5000 метрів серед чоловіків.

Золоту медаль з олімпійським рекордом виборов представник Норвегії Сандер Ейтрем – його результат склав 6:03.95. Зазначимо, що для нього це перша олімпійська медаль в кар'єрі.

Срібним призером став чеський ковзаняр Методей Їлек, а бронзу виборов Ріккардо Лорелло.

Ейтрем – чемпіон світу 2025 року та дворазовий чемпіон Європи. У січні 2026 року встановив світовий рекорд на 5000 м, ставши першою людиною, яка подолала цей рубіж швидше за 6 хвилин (5:58.52)

Олімпійські Ігри-2026

Ковзанярський спорт, 5000 метрів, чоловіки

  1. Сандер Ейтрем (Норвегія) 6:03.95 (ОР)
  2. Методей Їлек (Чехія) 6:06.48
  3. Ріккардо Лорелло (Італія) 6:09.22

Нагадаємо, у жінок на дистанції 3000 метрів золото з олімпійським рекордом виграла Франческа Лоллобріджіда.

Слідкуйте за текстовою трансляцією третього змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

