Марсак з особистим рекордом завершив виступи на ЧС-2026

Український фігурист Кирило Марсак виступив у довільній програмі на чемпіонаті світу 2026 року, який триває у Празі.

21-річний спортсмен за свій виступ отримав 151.31 бала. За підсумками двох програм він набрав 234,67 бала, що стало його новим особистим рекордом.

Підсумкове місце українця визначиться після виступів решти 11 учасників. Наразі він посідає проміжну другу сходинку.

Зазначимо, що Кирило Марсак – єдиний представник України в одиночному чоловічому катанні на ЧС-2026. Торік уродженець Херсона став 33-м у короткій програмі та не кваліфікувався до довільної.

Нагадаємо, що Кирило Марсак був єдиним представником України у фігурному катанні на Олімпійських іграх 2026. У короткій програмі він посів 11 місце, а за підсумком двох програм зайняв 19 місце, показавши найкращий результат України за останні 24 роки в чоловічому катанні.