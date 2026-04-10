Все через паспорт: російській фігуристці відмовили в обслуговуванні у модному магазині в Італії

Російська фігуристка Аделія Петросян поділилася історією, яка стала для неї доволі несподіваною під час поїздки до Італії.

Спортсменка в інтерв'ю місцевим ЗМІ розповіла, що їй відмовили у покупках у магазинах Dior та Louis Vuitton після перевірки документів.

"Я хотіла собі купити сережки і каблучку. І тут дівчина просить паспорт, звісно. Бачить цей червоний паспорт, бордовий, і каже: "Слухайте, така ситуація, людям із Росії ми не можемо продавати". У нас є товариш із Грузії, з яким ми летіли з Олімпіади. Думаю: зараз його приведу, купимо. Дістає він паспорт, потім посадковий. Йому кажуть: "Дуже вибачаюсь, але ви летите в Москву, вам ми теж не можемо продати", – сказала Петросян.

Іронічно, але навіть статус триразової чемпіонки Росії і учасниці Олімпіади-2026 не допоміг вирішити питання з покупками.

