Тріумфатори Олімпійських ігор у Мілані вирішили завершити кар'єру

Японська пара з фігурного катання Ріку Міура та Ріючі Кіхара, золоті медалісти зимових Олімпійських ігор у Мілані, оголосили про завершення кар'єри.

Це вони зробили в соцмережах. Деталі додає Kyodonews.net та Nbcsports.com.

"Хоча наша змагальна кар'єра добігає кінця, ми щиро відчуваємо, що виклалися на повну, і ні про що не шкодуємо. Ми пишаємося всім, через що пройшли, і відчуваємо, що багато чого здобули на цьому шляху. Тепер ми вдвох візьмемося за нові виклики, щоб принести ширше визнання парному катанню в Японії. Сподіваємося, що зможемо розраховувати на вашу підтримку в нашій подорожі", – йдеться у дописі.

24-річна Міура та 33-річний Кіхара стали командою у 2019 році.

Після Ігор у Мілані пара повідомила близьким людям про свій намір завершити кар'єру.

У дисципліні, яку довго вважали слабкою ланкою японського фігурного катання, пара виграла всі головні титули серед дорослих, включаючи Олімпійські ігри, чемпіонат світу, фінал Гран-прі та Кубок чотирьох континентів, повторивши подвиг Юдзуру Ханю в чоловічому одиночному розряді.

Міура та Кіхара висловили намір долучитися до розвитку молодих спортсменів та назвали такі проблеми, як умови тренувань та нестача тренерів, як труднощі у зміцненні парного катання в Японії.

На національному чемпіонаті у грудні змагалися лише три пари, тоді як 30 фігуристів змагалися в чоловічому та жіночому одиночному розрядах.

