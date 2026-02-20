Історичні досягнення Офтебро, чемпіонство США в жіночому хокеї: підсумки Олімпіади за 19 лютого

19 лютого, у тринадцятий день XXV зимових Олімпійських ігор в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, розігрувалося 6 комплектів нагород.

Знову в розклад змагань втрутилася погода. Про те, що виступи лижних акробатів у Лівіньо знову будуть перенесені, стало відомо ще напередодні. Матчі жінок із керлінгу проходять на критому стадіоні в Кортіна-д'Ампеццо, однак сильний снігопад паралізував рух у місті й змусив розпочати ігри з запізненням на пів години.

Медальні старти дня розпочалися з першого в історії Олімпіад фіналу спринту в жіночому лижному альпінізмі. Це коротка, інтенсивна дисципліна, яка зазвичай триває декілька хвилин і включає підйом, коротке піше пересування та спуск.

Getty images

Перемогу в даній дисципліні здобула представниця Швейцарії Маріанне Фаттон, яка пройшла дистанцію за 2:59.77 хвилини. "Срібло" виборола француженка Емілі Харроп, "бронза" в іспанки Алонсо Родрігес.

Лижний альпінізм. Жінки, спринт

Маріанне Фаттон (Швейцарія) – 2:59.77 Емілі Харроп (Франція) – +2.38 Алонсо Родрігес (Іспанія) – +10.45

Другу золоту медаль на зимових Олімпадах для Іспанії приніс Оріоль Кардона Колл. Він виграв спринт у чоловічому лижному альпінізмі.

Getty images

Друге місце посів "нейтральний" спортсмен Нікіта Філіппов, третє – Тібо Ансельме зі Франції.

Лижний альпінізм. Чоловіки, спринт

Оріоль Кардона Колл (Іспанія) – 2:34.03 Нікіта Філіппов (-) – +1.52 Тібо Ансельме (Франція) – +2.31

Програму Олімпіади-2026 у лижному двоборстві закривав командний спринт. "Золото" завоював норвезький дует Андреас Скоглунд/Єнс Лурос Офтебро. Вони випередили фінів Ілкку Херолу та Еро Хірвонена. Топ-3 замкнув австрійський дует Штефан Реттенеггер/Йоханнес Лампартер.

Ця перемога Норвегії дозволила Офтебро встановити два історичних досягнення. По-перше, він став другим в історії двоборцем, який на одній Олімпіаді завоював одразу три "золота". Першим був фін Самппа Лаюнен в 2002 році.

По-друге, Офтебро став чотириразовим олімпійським чемпіоном у двоборстві й зрівнявся за цим показником з рекордсменом і своїм колишнім партнером по команді Йоргеном Гробаком, який завершив кар'єру влітку минулого року.

Єнс Лурос Офтебро Getty images

Україну в цьому виді програми представляв дует Олександр Шумбарець/Дмитро Мазурчук. Після стрибкової частини програми вони посідали останнє, 14 місце, однак у лижній гонці обійшли Польщу та Китай і зуміли фінішувати 12-ми.

Лижне двоборство. Чоловіки, командний спринт

Норвегія – 41:18.0 Фінляндія – +0.5 Австрія – +22.3

Мабуть, вже нікого не дивує черговий олімпійський рекорд у ковзанярському спорті. Забіг на 1500 метрів серед чоловіків саме з цим досягненням виграв китаєць Нін Чжуньянь.

Нін Чжуньянь Getty images

Він не дозволив американцю Джордану Штольцу стати триразовим чемпіоном поточної Олімпіади, адже саме представник "зірково-смугастої" команди раніше перемагав на дистанціях 500 та 1000 метрів.

"Бронзу" виборов нідерландець К'єлд Нейс, який є дворазовим золотим призером Ігор-2018 та чемпіоном Пекіна-2022.

Ковзанярський спорт. Чоловіки, 1500 м

Нін Чжуньянь (Китай) – 1:41.98 (ОР) Джордан Штольц (США) – +0.77 К'єлд Нейс (Нідерланди) – +0.84

Завершилися змагання в хокейному турнірі серед жінок. У фінальному матчі вшосте з семи олімпійських розіграшів зійшлися збірні США та Канади.

Канадійки, п'ятіразові чемпіонки Ігор, відкрили рахунок у меншості на початку другого періоду, відзначилася Крістін О'Нілл. Американки відчайдушно намагалися вирівняти становище, і це їм вдалося за 2:04 до завершення фінальної третини матчу. Гіларі Найт перевела зустріч в овертайм.

На п'ятій хвилині додаткової десятихвилинки Меган Келлер принесла збірній США третю в історії перемогу в жіночому олімпійському хокейному турнірі.

Жіноча збірна США з хокею Getty images

"Бронзу" здобула команда Швейцарії, несподівано перемігши з тим самим рахунком – 2:1 – шведок в овертаймі. Вирішальний кидок на рахунку Аліни Мюллер.

Хокей. Жінки

США Канада Швейцарія

Завершувала день довільна програма фігуристок. Варто зазначити, що серед учасниць був цілий перелік росіянок, які представляли різні країни. У призи вони не потрапили, а етнічна українка Ольга Мікутіна, виступаючи під прапором Австрії, посіла 18 місце.

Аліса Лю Getty images

Чемпіонкою стала 20-річна американка Аліса Лю, завоювавши своє друге "золото" після командних змагань. Завдяки блискуче виконаній довільній програмі їй вдалося піднятися з третього місця після короткої на підсумкове перше. Лю випередила двох японок, Каорі Сакамото та Амі Накаї.

Фігурне катання. Жінки

Аліса Лю (США) – 226.79 Каорі Сакамото (Японія) – 224.90 Амі Накаї (Японія) – 219.16

Медальний залік

Збірна Норвегії не залишає суперникам шансів у неофіційному медальному заліку, маючи 16 золотих, 8 срібних та 10 бронзових нагород, і загалом 34. На друге місце завдяки успішному дню вирвалися американці: 27 медалей (9-12-6).

Господарі змагань італійці у четвер залишилися ні з чим – 26 нагород (9-5-12).

20 лютого, у чотирнадцятий день Олімпійських ігор, буде розіграно 7 комплектів нагород. Нарешті мають вийти на старт змагань українські лижні акробати Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Максим Кузнецов та Ян Гаврюк. Кваліфікація має стартувати об 11:30, а фінальний раунд – о 14:30 за київським часом.