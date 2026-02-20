Українська правда
Історичні досягнення Офтебро, чемпіонство США в жіночому хокеї: підсумки Олімпіади за 19 лютого

Станіслав Матусевич — 20 лютого 2026, 00:17
19 лютого, у тринадцятий день XXV зимових Олімпійських ігор в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, розігрувалося 6 комплектів нагород.

Знову в розклад змагань втрутилася погода. Про те, що виступи лижних акробатів у Лівіньо знову будуть перенесені, стало відомо ще напередодні. Матчі жінок із керлінгу проходять на критому стадіоні в Кортіна-д'Ампеццо, однак сильний снігопад паралізував рух у місті й змусив розпочати ігри з запізненням на пів години.

Медальні старти дня розпочалися з першого в історії Олімпіад фіналу спринту в жіночому лижному альпінізмі. Це коротка, інтенсивна дисципліна, яка зазвичай триває декілька хвилин і включає підйом, коротке піше пересування та спуск.

Getty images

Перемогу в даній дисципліні здобула представниця Швейцарії Маріанне Фаттон, яка пройшла дистанцію за 2:59.77 хвилини. "Срібло" виборола француженка Емілі Харроп, "бронза" в іспанки Алонсо Родрігес.

Лижний альпінізм. Жінки, спринт

  1. Маріанне Фаттон (Швейцарія) – 2:59.77
  2. Емілі Харроп (Франція) – +2.38
  3. Алонсо Родрігес (Іспанія) – +10.45

Другу золоту медаль на зимових Олімпадах для Іспанії приніс Оріоль Кардона Колл. Він виграв спринт у чоловічому лижному альпінізмі.

Getty images

Друге місце посів "нейтральний" спортсмен Нікіта Філіппов, третє – Тібо Ансельме зі Франції.

Лижний альпінізм. Чоловіки, спринт

  1. Оріоль Кардона Колл (Іспанія) – 2:34.03
  2. Нікіта Філіппов (-) – +1.52
  3. Тібо Ансельме (Франція) – +2.31

Програму Олімпіади-2026 у лижному двоборстві закривав командний спринт. "Золото" завоював норвезький дует Андреас Скоглунд/Єнс Лурос Офтебро. Вони випередили фінів Ілкку Херолу та Еро Хірвонена. Топ-3 замкнув австрійський дует Штефан Реттенеггер/Йоханнес Лампартер.

Ця перемога Норвегії дозволила Офтебро встановити два історичних досягнення. По-перше, він став другим в історії двоборцем, який на одній Олімпіаді завоював одразу три "золота". Першим був фін Самппа Лаюнен в 2002 році.

По-друге, Офтебро став чотириразовим олімпійським чемпіоном у двоборстві й зрівнявся за цим показником з рекордсменом і своїм колишнім партнером по команді Йоргеном Гробаком, який завершив кар'єру влітку минулого року.

Єнс Лурос Офтебро
Єнс Лурос Офтебро
Getty images

Україну в цьому виді програми представляв дует Олександр Шумбарець/Дмитро Мазурчук. Після стрибкової частини програми вони посідали останнє, 14 місце, однак у лижній гонці обійшли Польщу та Китай і зуміли фінішувати 12-ми.

Лижне двоборство. Чоловіки, командний спринт

  1. Норвегія – 41:18.0
  2. Фінляндія – +0.5
  3. Австрія – +22.3

Мабуть, вже нікого не дивує черговий олімпійський рекорд у ковзанярському спорті. Забіг на 1500 метрів серед чоловіків саме з цим досягненням виграв китаєць Нін Чжуньянь.

Нін Чжуньянь
Нін Чжуньянь
Getty images

Він не дозволив американцю Джордану Штольцу стати триразовим чемпіоном поточної Олімпіади, адже саме представник "зірково-смугастої" команди раніше перемагав на дистанціях 500 та 1000 метрів.

"Бронзу" виборов нідерландець К'єлд Нейс, який є дворазовим золотим призером Ігор-2018 та чемпіоном Пекіна-2022.

Ковзанярський спорт. Чоловіки, 1500 м

  1. Нін Чжуньянь (Китай) – 1:41.98 (ОР)
  2. Джордан Штольц (США) – +0.77
  3. К'єлд Нейс (Нідерланди) – +0.84

Завершилися змагання в хокейному турнірі серед жінок. У фінальному матчі вшосте з семи олімпійських розіграшів зійшлися збірні США та Канади.

Канадійки, п'ятіразові чемпіонки Ігор, відкрили рахунок у меншості на початку другого періоду, відзначилася Крістін О'Нілл. Американки відчайдушно намагалися вирівняти становище, і це їм вдалося за 2:04 до завершення фінальної третини матчу. Гіларі Найт перевела зустріч в овертайм.

На п'ятій хвилині додаткової десятихвилинки Меган Келлер принесла збірній США третю в історії перемогу в жіночому олімпійському хокейному турнірі.

Жіноча збірна США з хокею
Жіноча збірна США з хокею
Getty images

"Бронзу" здобула команда Швейцарії, несподівано перемігши з тим самим рахунком – 2:1 – шведок в овертаймі. Вирішальний кидок на рахунку Аліни Мюллер.

Хокей. Жінки

  1. США
  2. Канада
  3. Швейцарія

Завершувала день довільна програма фігуристок. Варто зазначити, що серед учасниць був цілий перелік росіянок, які представляли різні країни. У призи вони не потрапили, а етнічна українка Ольга Мікутіна, виступаючи під прапором Австрії, посіла 18 місце.

Аліса Лю
Аліса Лю
Getty images

Чемпіонкою стала 20-річна американка Аліса Лю, завоювавши своє друге "золото" після командних змагань. Завдяки блискуче виконаній довільній програмі їй вдалося піднятися з третього місця після короткої на підсумкове перше. Лю випередила двох японок, Каорі Сакамото та Амі Накаї.

Фігурне катання. Жінки

  1. Аліса Лю (США) – 226.79
  2. Каорі Сакамото (Японія) – 224.90
  3. Амі Накаї (Японія) – 219.16

Медальний залік

Збірна Норвегії не залишає суперникам шансів у неофіційному медальному заліку, маючи 16 золотих, 8 срібних та 10 бронзових нагород, і загалом 34. На друге місце завдяки успішному дню вирвалися американці: 27 медалей (9-12-6).

Господарі змагань італійці у четвер залишилися ні з чим – 26 нагород (9-5-12).

20 лютого, у чотирнадцятий день Олімпійських ігор, буде розіграно 7 комплектів нагород. Нарешті мають вийти на старт змагань українські лижні акробати Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Максим Кузнецов та Ян Гаврюк. Кваліфікація має стартувати об 11:30, а фінальний раунд – о 14:30 за київським часом.

