10-разова призерка Олімпійських ігор завершила кар'єру

Японська ковзанярка Міхо Такагі вирішила завершити кар'єру в 31 рік.

Про це повідомляє Kyodo.news.

"Все має свій кінець. Ковзанярський спорт завжди буде частиною мене, і водночас, не відчувається, що все це відбувається насправді", – сказала вона на прессконференції.

На лютневих Олімпійських іграх у Мілані в Кортіні вона здобула бронзу в гонці на 500 м, 1000 м та командній гонці переслідування.

Загалом у неї 10 медалей на Іграх. Зокрема, "золото" гонки переслідування ОІ-2018 та золота нагорода Пекіна-2022 на дистанції 1000 м.

Такагі сказала, що вона "без жодного жалю" повісила свої ковзани на цвях, але завжди цінуватиме час, проведений на льоду.

Нагадаємо, золота медалістка Олімпійських ігор у Парижі Цугумі Сакурай оголосила про завершення змагальної кар'єри та перехід до тренерської роботи.