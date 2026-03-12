Олімпійський чемпіон переніс операцію на сідницях через їзду на велосипеді

Срібний призер Олімпійських ігор 2018 та золотий медаліст Пекіна-2022 бельгійський ковзяняр Барт Свінгс переніс операцію на сідницях через їзду на велосипеді.

Про це пише Sporza.be.

"Сьогодні вранці мені зробили невелику процедуру на сідницях після їзди на велосипеді. Все пройшло чудово, і я добре одужую! Дякую персоналу лікарні за чудовий догляд. Я скоро знову стану на ковзани", – сказав він.

Він не пояснив, як саме їзда на велосипеді призвела до хірургічного втручання.

На Олімпійських іграх у Мілані Свінгсу довелося задовольнитися 9-м місцем у мас-старті.

35-річний спортсмен також за кар'єру двічі ставав чемпіоном світу і чотири рази вигравав чемпіонат Європи.

Він такоє є професіоналом у катанні на роликах. Зокрема, здобувава медалі різних гатунків на Всесвітніх іграх 2013, 2017 та 2022 років.

Нагадаємо, зіркова ковзанярка Ютта Лердам отримала від свого хлопця автомобіль вартістю близько 500 тисяч доларів.