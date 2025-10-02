Легенді збірної Фінляндії загрожує 10 років ув'язнення через наркотики

Колишнього гравця збірної Фінляндії Йере Каралахті було затримано вранці 2 жовтня за підозрою у скоєнні тяжкого злочину, пов'язаного з наркотиками.

Про це повідомляє Iltalehti.fi

Адвокат 50-річного Каралахті заявив, що колишній хокеїст заперечує свою провину.

За даними слідства, злочин було скоєно в період з початку червня до кінця вересня цього року. Жодних подробиць справи ні адвокат, ні слідчі не назвали.

Пов'язані з наркотиками злочини можуть вважатися у Фінляндії тяжкими залежно від небезпеки речовини, її кількості, фінансової вигоди, наявності організованого угруповання, поширення серед неповнолітніх, зазначає Helsingin Sanomat. Каралахті загрожує до десяти років ув'язнення.

Це не вперше Йере потрапляє в неприємності через заборонені речовини. У сезоні 1996/97 його викрили у вживанні та зберіганні наркотиків. Він отримав три місяці умовно, його вигнали із фінської ліги.

У НХЛ кар'єра фіна тривала лише три сезони (до 2002 року) через те, що він регулярно провалював тести на алкоголь та відмовлявся від програми допомоги гравцям.

2008-го хокеїсту дали рік і вісім місяців умовно за наркотики, його звинувачували у ввезенні великої партії амфетаміну з Естонії.

Каралахті за кар'єру відіграв 149 матчів у НХЛ, закинув 8 шайб. Більшу частину кар'єри провів на батьківщині та в КХЛ. Він – срібний призер чемпіонатів світу 1998, 1999 та 2014 років.

