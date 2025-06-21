Призвали в армію: швейцарський клуб розірвав контракт із фінським хокеїстом
Швейцарський клуб Тайгерс із міста Лангау-ім-Емменталь оголосив про припинення співпраці з фінським хокеїстом Алексі Саарелою, оскільки того призвали до армії.
Про це повідомила пресслужба клубу. Деталі додає Italehti.fi.
Його служба розпочнеться в липні. У клубі зазначили, що всі спроби відтермінування або призупинення служби були невдалими.
У жовтні минулого року хокеїст підписав новий дворічний контракт зі швейцарським клубом.
Саарелі виповниться 29 років у січні наступного року, тож за законом він має завершити свою службу не пізніше за цей час.
Минулого сезону Тайгерс фінішували на восьмому місці у швейцарській лізі. На рахунку фінського гравця 18 закинутих шайб за 49 поєдинків.
Алексі на драфті НХЛ-2015 був обраний під №89. Грав за клуби АХЛ, а в НХЛ провів 9 поєдинків за Флориду, закинув 2 шайби. До Тайгерс приєднався 2021 року.
У складі збірної Фінляндії 2016 року виграв "золото" юнацького чемпіонату світу. За головну команду Суомі відіграв 6 зустрічей.
Нагадаємо, команда НХЛ Оттава продовжила контракт зі шведським нападником.