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Призвали в армію: швейцарський клуб розірвав контракт із фінським хокеїстом

Руслан Травкін — 21 червня 2025, 17:48
Призвали в армію: швейцарський клуб розірвав контракт із фінським хокеїстом
Алексі Саарела
Instagram SCL Tigers

Швейцарський клуб Тайгерс із міста Лангау-ім-Емменталь оголосив про припинення співпраці з фінським хокеїстом Алексі Саарелою, оскільки того призвали до армії.

Про це повідомила пресслужба клубу. Деталі додає Italehti.fi.

Його служба розпочнеться в липні. У клубі зазначили, що всі спроби відтермінування або призупинення служби були невдалими.

У жовтні минулого року хокеїст підписав новий дворічний контракт зі швейцарським клубом.

Саарелі виповниться 29 років у січні наступного року, тож за законом він має завершити свою службу не пізніше за цей час.

Минулого сезону Тайгерс фінішували на восьмому місці у швейцарській лізі. На рахунку фінського гравця 18 закинутих шайб за 49 поєдинків.

Алексі на драфті НХЛ-2015 був обраний під №89. Грав за клуби АХЛ, а в НХЛ провів 9 поєдинків за Флориду, закинув 2 шайби. До Тайгерс приєднався 2021 року.

У складі збірної Фінляндії 2016 року виграв "золото" юнацького чемпіонату світу. За головну команду Суомі відіграв 6 зустрічей.

Нагадаємо, команда НХЛ Оттава продовжила контракт зі шведським нападником.

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