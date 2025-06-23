Треба було піти у юному віці: ексгравець НХЛ відреагував на свій призов до армії

Фінський хокеїст Алексі Саарела відреагував на те, що його призвали до фінської армії для проходження служби.

Його слова передає Iltalehti.fi.

"Звісно, ​​сумно, коли доводиться розривати контракт. Однак факт у тому, що треба проходити військову службу, і зараз ти їдеш туди з позитивним настроєм. Я міг би піти до армії, коли був зовсім юним, коли в мене ще не було дітей. Протягом багатьох років я мав кілька травм та операцій, які відклали мій призов на кілька років. Я навмисно не відкладав і не уникав армію. Зараз я старший і повністю здоровий. І, як я вже згадував, я йду з позитивним настроєм", – сказав Алексі.

Кілька днів тому швейцарський клуб Тайгерс вимушений був розірвати контракт з Алексі.

Саарелі виповниться 29 років у січні наступного року, тож за законом він має завершити свою службу не пізніше за цей час.

Сам гравець не виключає, що після служби повернеться до швейцарського клубу.

"На мою думку, я показав свій рівень у Швейцарії. Я зміг бути продуктивним гравцем. Я не пішов звідти голосно гепаючи дверима. Ми провели телефонну розмову та домовилися, що номери телефонів не будуть видалені. Я не бачу жодних перешкод для мого повернення до Швейцарії", – додав Саарела.

За свою кар'єру Саарела зіграв дев'ять матчів у НХЛ та 195 матчів в АХЛ. Він має за плечима 178 матчів у швейцарській лізі

У складі збірної Фінляндії 2016 року виграв "золото" юнацького чемпіонату світу. За головну команду Суомі відіграв 6 зустрічей.