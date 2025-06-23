Треба було піти у юному віці: ексгравець НХЛ відреагував на свій призов до армії
Фінський хокеїст Алексі Саарела відреагував на те, що його призвали до фінської армії для проходження служби.
Його слова передає Iltalehti.fi.
"Звісно, сумно, коли доводиться розривати контракт. Однак факт у тому, що треба проходити військову службу, і зараз ти їдеш туди з позитивним настроєм.
Я міг би піти до армії, коли був зовсім юним, коли в мене ще не було дітей. Протягом багатьох років я мав кілька травм та операцій, які відклали мій призов на кілька років.
Я навмисно не відкладав і не уникав армію. Зараз я старший і повністю здоровий. І, як я вже згадував, я йду з позитивним настроєм", – сказав Алексі.
Кілька днів тому швейцарський клуб Тайгерс вимушений був розірвати контракт з Алексі.
Саарелі виповниться 29 років у січні наступного року, тож за законом він має завершити свою службу не пізніше за цей час.
Сам гравець не виключає, що після служби повернеться до швейцарського клубу.
"На мою думку, я показав свій рівень у Швейцарії. Я зміг бути продуктивним гравцем. Я не пішов звідти голосно гепаючи дверима.
Ми провели телефонну розмову та домовилися, що номери телефонів не будуть видалені. Я не бачу жодних перешкод для мого повернення до Швейцарії", – додав Саарела.
За свою кар'єру Саарела зіграв дев'ять матчів у НХЛ та 195 матчів в АХЛ. Він має за плечима 178 матчів у швейцарській лізі
У складі збірної Фінляндії 2016 року виграв "золото" юнацького чемпіонату світу. За головну команду Суомі відіграв 6 зустрічей.