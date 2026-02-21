54-річний Ягр натякнув, що вже завершив кар'єру

Легендарний хокеїст Яромир Ягр під час спілкування з вболівальниками в Instagram натякнув, що більше не вийде на лід у професійному матчі.

Про це пише Idnes.cz. Деталі додає Sport.cz.

Одне з питань звучало так: "Коли вболівальники знову вас побачать у грі?".

"Мене вони вже не побачать. Напевно, ні. Для цього має статися якесь диво. Мав би прийти Бог, увійти в мене і омолодити мене на п'ятнадцять років. Але я іноді ходжу кататися на ковзанах", – сказав Ягр, який у неділю, 15 лютого, відсвяткував 54-й день народження.

Під час олімпійської перерви він не прагне повернутися до ігрового ритму. Він не тренується, щоб знову потрапити до складу Кладно. Навпаки, він відпочиває, дивлячись Олімпіаду.

Яромир зіграв шість матчів цього сезону за Кладно в Екстралізі та востаннє виходив на лід 21 грудня в поразці від Лібереця з рахунком 1:4.

"Під час Олімпіади я не робив нічого, крім як їв і дивився телевізор. Я набрав чотири-п'ять кг. Рух дуже важливий, і найважче змусити себе, коли не потрібно. Я не тренуюся так, ніби маю йти грати, але намагаюся щодня ходити кататися на ковзанах, якщо маю час", – додав олімпійський чемпіон з Нагано, дворазовий чемпіон світу та переможець двох Кубків Стенлі.

Наприклад, влітку 2024 року Ягр оголошував, що його останній сезон попереду. Однак минулої осені він знову з'явився у складі "лицарів".

21 грудня проти Лібереця хокеїст провів 7 хвилин на льоду. Після того був відсутній у заявці клубу на матчі.

Сезон 2025/26 став 38-м для Ягра у його професійній кар'єрі, 24 з яких він провів у НХЛ. За Кладно чех грає з 2018-го.

Загалом у НХЛ провів 1733 гри, закинув 766 шайб і віддав 1155 асистів. П'ять разів (1995, 1998, 1999, 2000, 2001) отримував нагороду Арт Росс Трофі, яка дістається найкращому гравцю сезону за системою "гол + пас". Також ставав чемпіоном Олімпійських ігор 1998.

У 2011 році він став власником Кладно, в якому розпочав свою кар'єру ще наприкінці 80-х років. Влітку цього року продав свою частку чеському бізнесмену Томашу Драстілу.

