Легенда НХЛ присоромив очільницю МОК за дискваліфікацію Гераскевича через "шолом пам'яті"

Домінік Гашек висловився щодо президентки МОК Кірсті Ковентрі та рішення дискваліфікувати Владислава Геракевича за бажання виступити на Олімпіаді в "шоломі пам'яті".

Свою думку від опублікував у соцмережі X.

Дворазовий володар Кубка Стенлі вважає повною ганьбою відсторонення від змагань українського скелетоніста. На думку легенди НХЛ, це рішення буде супроводжувати очільницю МОК усе життя.

"Цю жінку завжди пам'ятатимуть як ту, що провела Олімпіаду, яка стала рекламою російської імперіалістичної війни, через яку загинуло багато людей. Шолом Владислава Гераскевича переслідуватиме її до кінця життя", – написав Гашек.

Зазначимо, що після дискваліфікації Гераскевич подав позов у CAS та хотів оскаржити рішення. Проте суд його відхилив, ставши на сторону МОК.

Одним з аргументів суддів було те, що скелетоніст отримав після дискваліфікації нагороду від Президента України, тому це був політичний прояв. На це Гераскевич пригадав очільниці МОК її фото та нагородження від диктатора Зімбабве Роберта Мугабе.