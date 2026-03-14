Зробили все, щоб росіяни не потрапили на подіум: Кононова – про здобуття срібла у змішаній естафеті

Сергій Шаховець — 14 березня 2026, 16:17
Срібні призери Паралімпіади-2026
Паралімпійський комітет України

Лижниця Олександра Кононова розповіла про здобуття українською командою "срібла" у змішаній естафеті.

Слова спортсменки цитує Суспільне Спорт.

Українка відмітила, що команда доклала максимум зусиль, щоб залишити росіян без медалей.

"Ми дуже класно спрацювали, кожен з нас, з першого етапу. Намагалися зробити максимум від себе, максимум для того, щоб росіяни не потрапили на п'єдестал. Боролися за це усіма силами, думками, можливостями. І ми, і тренери, і вся наша команда зробили максимум для того, щоб їх вибити абсолютно з цієї гонки. Вважаю, ми впоралися. Дуже важливо, що наш прапор майорітиме серед прапорів США і Китаю і не буде прапора Росії. Ми дуже цьому щасливі. Тому ми святкуємо цю перемогу разом з усією Україною", – сказала Кононова.

Зазначимо, що в гонці також взяли участь команди Росії та Білоруси. Перед останнім етапом росіяни були другими, проте все ж провалилися і залишились без нагород.

На рахунку збірної України 17 нагород, здобутих на Паралімпіаді-2026. У скарбничці "синьо-жовтих" 3 золоті, 7 срібних та 7 бронзових нагород. У медальному заліку "синьо-жовті" посідають сьоме місце.

Слідкуйте за текстовою трансляцією восьмого змагального дня на Паралімпійських іграх 2026.

