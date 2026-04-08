Помер багаторічний президент Федерації лижного спорту України

Денис Іваненко — 8 квітня 2026, 10:27
Ігор Мітюков
Андрій Гудзенко / LIGA.net

У вівторок, 7 квітня, у віці 73 років пішов із життя Ігор Мітюков.

Про це повідомляє НОК України.

Він тривалий час був президентом Федерації лижного спорту України. Цю посаду функціонер обіймав з 2002 до 2023 року. Також Ігор Матюков був політичним і громадським діячем, економістом і фінансистом.

"Внесок Ігоря Олександровича у розвиток українського лижного спорту був неоціненним. Саме під його керівництвом українські спортсмени досягли високих успіхів на міжнародних змагальних аренах, зокрема й на Олімпійських іграх.

Це невимовна втрата для усієї олімпійської родини. НОК України висловлює щирі співчуття рідним, близьким та усім, хто мав честь знати та працювати з Ігорем Олександровичем Мітюковим", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 7 квітня також помер легендарний тренер Мірча Луческу. Колишньому наставнику Шахтаря та Динамо було 80 років.

